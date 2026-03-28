Xiaomi Pad 8 Pro深度評測｜高性能平板配3.2K護眼屏娛樂工作雙修

小米Xiaomi Pad 8 Pro深度評測｜近年平板電腦已不再僅僅是影音娛樂的裝置，更是具備強大 AI 生產力的核心工具。小米推出全新的 Xiaomi Pad 8 系列，當中包括 Xiaomi Pad 8 以及旗艦級的 Xiaomi Pad 8 Pro。不僅在機身設計上挑戰極致纖薄，更將高通（Qualcomm） Snapdragon 8 Elite 旗艦平台引入平板。今次記者實測Xiaomi Pad 8 Pro專業級版本，由打機、工作、娛樂多方面深入實測新機，究竟值不值得大家入手。



小米Xiaomi Pad 8 Pro的屏幕比想像中出色

11.2 吋 3.2K 高清屏幕在視覺體驗突破

視覺體驗始終是不少用家衡量平板電腦優劣的指標，小米Xiaomi Pad 8 Pro配備 11.2 吋 3.2K 高清護眼屏幕，解像度高達 3,200 x 2,136，像素密度來到 345 ppi，並採用更適合文書辦公的 3:2 屏幕比例，加上屏幕支援最高 144Hz 的自適應更新率，無論是在滑動網頁還是處理複雜的動態畫面，都能保持極致流暢。

11.2 吋解像度高達 3,200 x 2,136 屏幕

另外屏幕提供了高達 800nits 的峰值亮度，並支援自適應 HDR 與 Dolby Vision 技術，確保在不同光線環境下都能呈現出卓越的色彩深度。當播放不同影片（或Netflix／Youtube等影片）時，就算在戶外使用仍夠光使用，在戶外睇片、打機都完全沒有問題。如果有需要，還可以額外的「柔光螢幕」版本，其防反射塗層技術更可以減少眩光，睇得更舒適。屏幕並獲得了 TÜV Rheinland 低藍光、不閃頻及晝夜節律的多重護眼認證。

配備Snapdragon 8 Elite旗艦級流動平台

Snapdragon 8 Elite 性能極限

Xiaomi Pad 8 Pro 搭載了基於 3nm 製程技術的高通 Snapdragon 8 Elite 流動平台，內部採用了全新的 Oryon CPU 架构。測試下於 Antutu綜合跑分測試中輕鬆突破 309 萬分大關，展現出傲視群雄的運算實力。官方指 CPU 效能相較於前代產品提升了 81%，而 GPU 效能更出現了 103% 的驚人躍升。為了配合這顆強大的心臟，Xiaomi Pad 8 Pro 提供了高達 12GB LPDDR5T 記憶體與 512GB UFS 4.1 快閃記憶體，確保大數據讀取與應用切換時不會產生任何瓶頸。

跑分輕易取得309萬分以上

針對遊戲玩家最關心的極限穩定性，記者繼續對小米Xiaomi Pad 8 Pro 進行了嚴苛的實測。在執行目前高負載的 3A 級遊戲《原神》時，將畫質設定調整為全最高，並開啟 60fps 模式，同時進入系統自帶的效能模式。在長達一小時的連續測試中，機身雖然因強大的效能釋放而產生熱量，但幀率表現始終維持在一條直線，幾乎沒有出現掉幀或卡頓的情況。一體式全金屬機身內配置的散熱方案非常成熟，能夠壓制住 Snapdragon 8 Elite 的熱量。配合 144Hz 的高更新率屏幕，遊戲畫面的響應速度極快，無論是釋放技能還是視角轉向都顯得行雲流水。

效能模式下，仍可穩定60fps高畫質輸出

此外，機身內置的四揚聲器系統支援 Dolby Atmos 沉浸式音效，並具備 200% 的音量提升功能，無論在睇片或遊玩過程中所營造的空間感與打擊感極其強烈，即便不佩戴耳機也能獲得極佳的感官享受。

對應Dolby Vision-Atmos

Xiaomi HyperOS 3 賦能大幅提升生產力

軟件生態的進化是今次小米Xiaomi Pad 8 Pro的靈魂所在。內置Xiaomi HyperOS 3 引入了大量由 Xiaomi HyperAI 驅動的系統級功能。工作台模式獲得了大幅升級，Dock 欄現在可以保留更多的應用程式，方便用家快速調用。最為亮點的改進在於分屏功能的靈活性，系統目前支援 5:5 的上下分割畫面，這對於需要在平板上進行視訊會議同時做筆記的用戶來說非常實用。此外，還引入了 1:9 的橫向分屏比例，讓視窗管理更加精細化。更內建了 PC 級瀏覽器與整合式的 WPS Office PC 版，用家可以在平板上獲得與桌面端一致的文件編輯體驗，包括無縫兼容 WPS Docs、Slides 與 Sheets。

另外，AI 功能則滲透到了日常使用角落，例如 AI 即時傳譯、AI 語音識別以及全新的 AI 藝術功能。而且最近香港終於可以使用Gemini，大量不同的 AI 功能都可以在今代平板爽用。

小米Xiaomi Pad 8 Pro 深度評測

影音娛樂與電池高續航力

新機在娛樂與基礎續航上的表現同樣出色，機身設計極致纖薄，厚度僅為 5.75mm ，重量輕至 485g，這對於一款配備 11.2 吋屏幕的平板來說極為難得。即便在如此輕薄的空間內，小米為新機配備了 9,200mAh 的超大容量電池。在實際的影音測試中，使用 Xiaomi Pad 8 Pro 觀看 Netflix 上的 4K HDR 電影，屏幕的色彩呈現飽滿且深邃，黑色部分的壓制非常到位，四揚聲器帶來的沉浸感讓人彷彿置身小型影院。電力消耗方面，重度使用一整天後依然能剩餘約 30% 的電力，續航力令人滿意。其快充技術的進步也緩解了續航焦慮，對應 67W HyperCharge 極速充電，能在短時間內迅速補滿電量。此外，該系列還支援 Wi-Fi 7 連接與 USB 3.2 Gen 1 規格，確保了數據傳輸與網絡連接的高效率。

配上焦點觸控筆 Pro使用，更能發揮新機的性能

小米同步推出了焦點觸控筆 Pro（另購$499），對於經常需要簽署文件、繪圖創作或進行手寫筆記的專業人士而言，觸控筆 Pro 是不可或缺的配件伴。

Xiaomi Pad 售價為港幣 $2,999 起；Xiaomi Pad 8 Pro 售價為港幣 $3,999 （8GB／256GB）、$4,599（12GB／512GB）。

