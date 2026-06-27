下半年旗艦手機全面加價　新晶片與RAM成本暴漲　部分售價恐破萬

受2nm旗艦晶片成本暴漲加上記憶體普漲等多重因素影響，今年下半年發布的迭代旗艦將迎來一波全行業的漲價潮。



據數碼博主的最新爆料，下半年各大中國品牌推出的迭代旗艦，起步價會衝到5000元（人民幣，下同）左右，更高階的Pro版本定價會在6000元左右。對比來看，上一代旗艦的起步價基本都在4500元以下，價格上浮非常明顯。

據數碼博主的最新爆料，下半年各大品牌推出的迭代旗艦，起步價會衝到5000元（人民幣，下同）左右，更高階的Pro版本定價會在6000元左右。（微博@數碼閒聊站）

早在今年3月份，不少Android品牌就已經針對在售機型完成了一輪調價，但從當前供應鏈的供貨態勢來看，記憶體漲價的趨勢完全沒有得到緩解，後續還會進一步向下游傳導。

小米集團總裁盧偉冰在直播中表示，今年下半年尤其是年底，會有部分國產直板旗艦手機的售價突破一萬元大關。

小米集團總裁盧偉冰在直播中表示，今年下半年尤其是年底，會有部分國產直板旗艦手機的售價突破一萬元大關。（微博@i科技君）

盧偉冰坦言，現在任何一款手機的最終定價，都繞不開記憶體成本大幅上漲帶來的壓力，他同時強調小米就算後續跟着行情漲價，也會做到全行業裏漲幅最小。根據他的預判，記憶體持續漲價的趨勢至少會延續到2027年底，甚至有可能拖到2028年。

小米創辦人雷軍也針對這一輪漲價潮給出了提醒，當前記憶體漲價的幅度非常誇張，如果消費者有換手機的計劃，儘早入手會更划算。

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