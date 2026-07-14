不滿Siri AI延遲上線控告Apple　蘋果斥19億和解每部機最高賠$740

2026年5月，Apple已達成2.5億美元（約19億港元）集體訴訟和解協議，以解決因iPhone 16系列宣傳的Siri AI功能延遲上線引發的法律糾紛。



這起案件源於Apple在2024年WWDC提前演示搭載Apple Intelligence的全新個性化Siri，並在iPhone 16發售階段大範圍投放廣告宣傳該功能，最終官方在2025年3月宣佈推遲上線相關能力，消費者以虛假宣傳、不正當競爭為由發起集體訴訟。

Apple同意拿出2.5億美元統一賠付，加州負責該案的法院將於近期召開和解初步批准聽證會，但法官尚未下達裁決文件。

Apple斥19億港元和解 每部機最高賠$740▼▼▼

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現階段距離開放賠償申領入口還有至少數月週期，即便和解方案最終通過全部司法流程，資金發放也很難早於2026年末或2027年初。當前符合賠付資格的用戶無需進行任何登記操作，等待官方通知即可。

本次補償面向2024年6月10日至2025年3月29日期間在美國境內購入iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以及iPhone 16全系機型的消費者。

每台設備基礎賠付金額25美元，若最終提交申領的用戶數量低於預估規模，單台最高賠付可上調至95美元。

法院文件顯示，和解初步批准完成後45天內，符合資格用戶會收到郵件通知，同期專門的理賠官網會上線線上申報表單，用戶可自行提交購機憑證申領補償金。

行業觀點認為，本次訴訟會約束Apple後續新品AI功能宣傳節奏，避免提前預熱但延期落地的營銷行為，而iOS 27測試版已經上線完整版Siri AI智能功能，補齊此前推遲交付的核心交互能力。

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