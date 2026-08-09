長戴藍牙耳機導致甲狀腺結節？專家闢謠：兩者無直接關係毋須恐慌

據媒體報道，許多人都習慣佩戴藍牙耳機——走路戴、學習戴，甚至睡覺也不摘下。隨之而來的，是一條流傳甚廣的擔憂：「長期戴藍牙耳機會損傷甲狀腺、誘發結節，甚至導致甲狀腺癌。」這種說法，真的靠譜嗎？



網上關於「藍牙耳機傷甲狀腺」的討論，大多追溯到2024年6月發表於《科學報告》（Scientific Reports）的一篇流行病學研究。該研究聚焦於藍牙耳機使用時長與甲狀腺結節檢出率之間的關聯。

網上關於「藍牙耳機傷甲狀腺」的討論，大多追溯到2024年6月發表於《科學報告》（Scientific Reports）的一篇流行病學研究。（unsplash@Roger Cai）

長期戴藍牙耳機會損傷甲狀腺？專家解讀：

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對此，上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院普外科主任醫師朱晨芳指出，該論文實際只得出兩項客觀結論：

1. 在本研究樣本中，日均佩戴時長和年齡是影響甲狀腺結節檢出風險的兩大核心因素——佩戴時間越長，結節檢出的相關性越高；

2. 入耳式藍牙耳機因更貼近頸部甲狀腺區域，與頭戴式相比，其與結節風險的關聯性更為顯著。



最關鍵的一點在於：研究僅證實了「關聯性」，並未證實「因果性」。網傳言論中，「相關性」被偷換為「因果性」，「潛在風險」被放大為「絕對危害」，「良性結節」被等同於「癌症」——層層誤讀，製造了不必要的焦慮。

既然研究確實發現了明確關聯，那藍牙耳機究竟可能對甲狀腺產生怎樣的影響？

藍牙耳機工作時會持續釋放低強度的射頻非電離輻射。與X光、紫外線等能破壞DNA的電離輻射不同，這種輻射能量極低，正常短期使用幾乎對人體無害。但入耳式耳機緊貼耳廓、靠近頸部，距離甲狀腺僅數厘米，長期、近距離、持續性的輻射累積，理論上可能對甲狀腺局部微環境產生輕微擾動。

需要注意的是，這種潛在影響僅針對長期過量使用的人群，且風險屬於輕微、慢性、累積性的，絕非短期佩戴就會「傷甲狀腺、長結節」。

實際上，從臨牀大數據來看，成年人甲狀腺結節檢出率高達20%～40%，並呈逐年上升趨勢，甲狀腺癌也成為高發內分泌腫瘤之一。但醫學界公認，藍牙耳機和電磁輻射從未被列為甲狀腺病變的主要病因。

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