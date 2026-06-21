網傳氣炸鍋紙加熱有毒　實測25款全部過關　犯2大禁忌隨時着火

近期內地網絡上流傳蒸籠紙蒸發殘渣超標、氣炸鍋紙高溫加熱有毒、白色咖啡濾紙含螢光劑等說法，引發不少消費者擔憂。



據央視新聞報道，為此，上海市消費者權益保護委員會（消保委）對市面上25款主流烹飪用紙進行了檢測，包括7款氣炸鍋紙、6款蒸籠墊紙、6款吸油紙和6款咖啡濾紙，覆蓋日常家庭使用場景。

近期網絡上流傳蒸籠紙蒸發殘渣超標、氣炸鍋紙高溫加熱有毒、白色咖啡濾紙含螢光劑等說法，引發不少消費者擔憂。（微博@央視財經）

上海消費者權益保護委員會實測結果曝光：

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檢測結果顯示，所有樣本均未檢出甲醛、螢光性物質、礦物油遷移、丙烯酰胺、3-MCPD、1,3-DCP等有害物質。部分樣本檢出微量鉛或霉菌，但其重金屬、微生物及非揮發性物質總遷移量均在標準限值範圍內。

據了解，氣炸鍋紙一般由矽油紙製成，矽油紙通常是「三明治」結構：中間淋膜層含有黏合劑，將原木漿底紙層與直接接觸食物的食品級矽油層緊緊黏合，因此，消費者擔心黏合劑裏有苯類物質殘留。

針對「氣炸鍋紙在高溫下可能析出甲苯、二甲苯並遷移到食物上」的說法，消保委進行了測試，結果並未發現甲苯、二甲苯類物質。消保委秘書處消費指導專員吳敏提醒，市面上的「三無」（來源不明）產品往往是化學物質超標的高風險區。

購買時應注意查看產品執行標準，如是否標註GB 4806.8，是否明確為食品接觸用，並檢查生產商名稱及地址等訊息。

使用氣炸鍋紙時，應注意「紅線」：溫度不超過230℃，烘烤時間不超過20分鐘。

如果烘烤超過20分鐘，建議中途更換紙張；同時在烘烤過程中應壓牢紙張，避免因接觸高溫部件而發生燃燒。



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