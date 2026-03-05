20歲男長戴骨傳導耳機健身致聾？醫揭音量超安全線可致毛細胞損毀

近日，一則20歲小夥長期在嘈雜健身房，戴骨傳導耳機致聾的新聞引發網友關注。多家媒體據報道，20歲運動愛好者小李因健身時長期佩戴骨傳導耳機，近期被確診為噪聲性耳聾，也讓慢性聲損傷對聽力的危害引發關注。



有醫生表示，這類感音神經性聽力損傷若超過3-6個月，恢復的可能性極低。骨傳導耳機並非護耳神器，其雖不經過耳道和耳膜，卻會通過顱骨振動直接刺激內耳毛細胞，而毛細胞受損後無法再生。

+ 11

健身房這類環境背景噪音超70分貝，使用者會下意識調高音量，常突破85分貝的安全線，長期高強度刺激會讓毛細胞逐漸疲勞、壞死，初期的耳鳴症狀易被忽視，等到聽力下降時往往錯過最佳治療期。

事實上，門診中因長期戴耳機引發聽力損傷的年輕人不在少數，部分人甚至戴着耳機過夜，慢性聲創傷正悄悄偷走聽力。除了聽力下降，長期不當佩戴耳機還可能引發頭暈、耳悶等問題，影響前庭平衡功能。

【延伸閱讀】28歲男子愛吃炸雞飲汽水 突腹痛送醫檢查驚見「豬油血」嚇傻醫護（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】