HONOR Magic V6香港推出售價優惠｜機身超堅硬！同步推MagicPad 4

HONOR Magic V6香港推出售價優惠，新機身超堅硬！同步推MagicPad 4及Watch 6｜HONOR 最新一代旗艦級摺屏手機Magic V6 正式在香港亮相，以超乎想像的纖薄設計和超大容量電池，全面重塑用家對摺疊屏幕手機的既有印象。



HONOR Magic V6 香港正式推出

極致纖薄摺屏手機外觀

HONOR Magic V6旗疊級摺屏手機在機身設計上取得了重大突破。在摺疊狀態下，其機身厚度僅約 8.75mm，展開後更薄至 4.0mm，而整機重量也成功控制在約 219g。這樣的規格已經非常接近傳統的直板手機，解決了以往摺屏手機放在褲袋或長時間單手持握時所帶來的沉重感。用家在日常使用時，既能享受直板手機的輕便，又能隨時展開獲得寬廣的視覺體驗。

HONOR Magic V6 屏幕幾乎沒有摺痕

除了極致輕薄的外觀，機身強度與耐用度亦是衡量摺屏手機實力的關鍵。新機外屏配備了具備 10倍耐摔性能的黑鑽屏幕，這種技術結合了納米防刮製程以及多達 5600層的氮化矽塗層，不僅顯著提升了日常使用的抗磨損能力，同時亦有效降低了屏幕反光，讓用家在戶外強光下仍能清晰閱讀。內屏則採用柔性玻璃，呈現出近乎無摺痕的平整效果。配合具備 2800 MPa抗拉強度的魯班盾構鋼鉸鏈與仿生緩衝結構，大幅提升了防摔表現。為了進一步驗證其強悍硬度，發佈會現場特別邀請了香港星級運動員曹星如、陳肇麒及張小倫親臨現場，分別進行「重拳交鋒」、「飛腳交鋒」及「劍尖交鋒」的極限考驗，而手機在多項猛烈衝擊下依然絲毫無損。。此外，手機更同時具備 IP68和 IP69的防塵抗水認證，在摺疊屏手機市場中展現出罕見的全面防護實力。

Magic V6 具備 IP68和 IP69的防塵抗水認證

赤兔紅配色的機身

曹星如一掌打落Magic V6上，機身沒有任何損傷。

新機內置了高達 6660mAh的矽碳負極電池，創下本港摺疊屏幕手機的電量新高。充電規格方面，手機支援 80W有線及 66W無線超級快充，並具備無線反向充電功能，配合自研的電源管理芯片與射頻增強技術，讓用家出門在外無需再為電量感到焦慮。

四款機身顏色選擇

強勁處理器與影像系統

手機搭載了採用先進 3nm製程的 Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並配備 LPDDR5X記憶體與 UFS 4.1儲存規格。影像部分則採用了 AI鷹眼相機系統，由 5000萬像素廣角主鏡頭、6400萬像素潛望式長焦鏡頭及 5000萬像素超廣角鏡頭組成。其中長焦鏡頭配備了 1/2吋感光元件，並支援專業級防震效果。

可以直接與Apple裝置無線連結

跨平台無縫協作與AI功能

系統預載了熱門的 Google Gemini人工智能助理，用家只需透過簡單的摺疊動作即可快速召喚。當中的語音記錄功能可以即時將會議語音轉換為文字，自動辨認不同發言者，並智能生成會議重點與思維導圖，極大地節省了後期整理的時間。在多工處理上，一摺分屏功能讓用家能輕鬆啟動雙分割屏幕，並支援同時運行三個應用程式。此外，更打破了不同生態圈的界限，用家可以透過共享功能，在 Android設備與 Apple設備之間進行一鍵檔案傳輸和通知共享。

MagicPad 4旗艦平板同步推出

MagicPad 4旗艦平板與長續航手錶

除了備受矚目的摺屏手機，同場發佈的全新平板電腦 MagicPad 4亦展現了精湛的纖薄工藝。這款平板的機身厚度僅有 4.8mm，重量約為 450g，極具便攜性。屏幕採用 12.3吋的 165Hz OLED大屏幕，解像度高達 3000x1920，並配備立體聲八喇叭系統，為用家帶來沉浸式的影音與流動辦公體驗。核心配置上搭載了 Snapdragon 8 Gen 5處理器，配合最新的 MagicOS系統，提供流暢的橫屏應用體驗。

Watch 6

與此同時，專為運動愛好者設計的智能手錶 Watch 6亦同步登場。手錶內置 980mAh大容量電池，在長續航模式下可提供長達 35天的日常使用時間，即使在開啟獨立 GPS定位的狀況下，仍能持續運作 42小時，為長途戶外探索提供強大後盾。手錶設計輕巧，厚度僅 10.8mm，重量只有 41g起。手錶更內置了專業的足球和羽毛球運動模式，能夠即時記錄衝刺速度、平均速度、擊球軌跡與分段數據。

多元化智能家電新生態

除了上述絃款重點新品，未來更計劃在香港推出超過 20款智能物聯網產品。其中包括具備主動降噪功能的無線耳機、商務必備的智能會議錄音器，以及一系列貼近都市人生活的聯名生態鏈新品，例如便攜式咖啡機、智能空氣炸鍋、高速風筒和手持風扇等，務求透過多場景的智能互聯，提升用家在高效辦公、健康運動以及居家生活等各方面的智能生活質素。

HONOR Magic V6 提供兩個版本。其中 16GB+512GB版本備有旭日金、雪域白及絨黑色三款配色，售價為$13,999。而更高的 16GB+1TB版本則額外增加赤兔紅配色，建議零售價為 $15,699。新機將於 6月17日起至6月24日開放預訂。預訂期間，用家可選擇免費升級至 1TB容量，或選擇獲贈智能投影機與無線耳機，並同時享有價值超過$5,000的一年機身屏幕意外保養服務，極具吸引力的入手時機。



HONOR Magic V6香港售價優惠