OPPO Find X9 Ultra實測，超大電五鏡雙潛望長焦打造頂級攝影怪獸｜外出旅遊或是欣賞演唱會，能夠隨時隨地記錄眼前的美景與精彩瞬間，不少人對手機的最大訴求。最新OPPO Find X9 Ultra 憑藉哈蘇五鏡頭組合，加上雙潛望長焦設計，一推出便成功吸引無數攝影愛好者的目光。新機不僅帶來了哈蘇影像系統的極致色彩，更塞入了高達 7050mAh 超大電量，解決了全天候戶外拍攝的續航焦慮。究竟這部被外界譽為頂級攝影怪獸的旗艦機，表現是否真的如此強悍？記者花了近2個星期，旅行、工作使用作深度評測，看看新機是否合適大家。



OPPO Find X9 Ultra的機身設計很有哈蘇相機的經典感覺。

哈蘇五鏡頭系統表現出眾

機背搶眼的巨大圓形相機陣列，設計靈感源自標誌性的哈蘇Hasselbla X2D 相機，配合純素皮革背蓋，展現出強烈經典美學，拎上手使用時都感受到其高貴感。而相機模組迎來了全面進化，搭載了五顆後置鏡頭配置。主鏡頭採用了 1/1.12 吋的 2 億像素 Sony LYTIA 901 感光元件，配備 F1.5 超大光圈，確保了極致的進光量，輕易突破了過往一吋感光元件的物理限制。除了強大的主攝像頭，廠方更加入了一顆 5000 萬像素超廣角鏡頭，以及專屬的第二代丹霞色彩還原鏡頭。能精準捕捉並測量現場光譜與白平衡數據，即使在複雜混亂的演藝廳光源或昏暗環境下，依然能將人像膚色與真實場景完美還原。配合哈蘇色彩科學與 Master Mode 的加持，用家可拍攝 5000 萬像素的 RAW MAX 格式，並套用多達 9 種經典菲林模擬效果，拍攝出來的相片發色自然耐看，完全擺脫了過度運算的生硬感。

4枚成像鏡頭加上1枚專用色彩校正鏡頭

雙潛望長焦鏡頭遠攝有幾強悍？

這款手機雙潛望長焦系統，徹底解決了長距離變焦的畫質難題。將 2 億像素的超大感光元件應用於 3 倍長焦鏡頭上，這顆 1/1.28 吋的感光元件尺寸甚至超越了許多競爭對手的主鏡頭規格，呈現出夢幻的散景效果，而 15cm的最近對焦距離更令它具備了出色的微距拍攝能力。此外，它更引入了配備 5000 萬像素的 10 倍光學長焦鏡頭，採用革命性的五稜鏡反射潛望鏡結構與感光元件位移式防震設計。即使手持推至 30 倍數碼變焦，畫面依然穩定清晰。在拍攝影片方面，新機支援 4K 60fps 杜比視界 HDR 及 8K 30fps 錄影，更首度推出 O-Log2 色彩設定檔及支援載入 3D LUT，讓專業用家能在手機上即時預覽並套用電影級的調色效果。

廣角鏡試相

試相

超廣角試相

長焦微距拍攝

試相

處理器效能與大電池續航滿意

新機內置了最新世代的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 高階處理器，配搭最高 16GB 記憶體與 1TB 儲存空間，提供無可挑剔的日常操作流暢度。在運行高需求的立體動作遊戲或長時間錄製高畫質影片時，內置的先進散熱架構讓機身溫度平穩控制在攝氏 43度左右，並未出現嚴重過熱降頻的情況。利用Antutu跑分，可以取得356萬高分，性能絕對是現時同級頂點。

更難得的是，在容納複雜的五鏡頭模組之餘，廠方成功將高達 7050 毫安的超大容量矽碳電池塞入機身。配合螢幕的動態更新率調節與全新的 Power Core 電源管理晶片，連續使用超過 17 小時依然遊刃有餘。而跟機配備的 100W 有線及 50W 無線快充技術，能於 52 分鐘內將這顆巨型電池完全充滿，確保用家能隨時重返拍攝現場，無懼電量耗盡。

Antutu跑分近360萬分

OPPO Find X9 Ultra實測

對應100W 有線快充

高頻調光螢幕的影音質素出色

除了出眾的拍攝與運算效能，視覺體驗同樣是旗艦機不可忽視的重要一環。機身正面配備了一塊 6.82 吋的全平面 2K 高解像度 AMOLED 螢幕，支援 1 至 144Hz 動態更新率，帶來極致流暢的畫面捲動與觸控反饋。這塊螢幕在強光下的 HDR 峰值亮度表現極佳，最高可達 3600 尼特，讓人在戶外陽光下依然能清晰閱讀文字；而在弱光環境下更可降至僅 1 尼特，加上 2160Hz 高頻調光技術，長時間觀看影片或進行遊戲亦能有效減少雙眼疲勞。在色彩準確度方面，螢幕配備了專屬的 Display P3 Pro 顯示晶片，色域覆蓋高達 99.83% ，色準測試數據達到專業顯示器級別。此外，機身設計具備 IP66、IP68 及 IP69 三重防塵防水認證，為戶外創作提供最全面的保護。

AI系統功能為日常帶來驚喜

這部旗艦作不僅硬體強悍，ColorOS 16 系統內置了多項人工智能軟件功能，為日常操作帶來極大的便利。最令記者印象深刻的是全新的 AI 菜單翻譯功能，用家只需對著外文餐牌拍攝，系統不但能精準翻譯菜式名稱，更能即時生成該道菜式的圖片。值得一提的是，手機支援原生的跨平台互通功能，無須安裝第三方應用程式，便能直接與Apple裝置互相傳送檔案與相片，大幅提升了辦公及與朋友分享檔案時的效率。

電競模式下將手機的性能再推上極限。

一按機身上的快捷鍵，便可以作不同的功能啟動，例如一按即翻譯等。

總結而言，這部手機確實在攝影硬件與電池續航上交出了近乎100分的答卷。無論是創新的五鏡頭佈局，還是突破性的雙潛望長焦體驗，都為高階手機市場定下了全新標準，絕對值得追求極致科技體驗的用家考慮入手。

OPPO Find X9 Ultra 售價由 $9999起