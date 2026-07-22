外星生命或存在？哈佛首次確認系外行星有大氣層　集齊宜居3條件

美國哈佛大學領銜的國際研究團隊首次確認，距離地球約48光年的岩石系外行星LHS 1140 b擁有大氣層。這是人類首次在一顆同時具備「宜居帶、岩石質、大氣層」三大生命所需特徵的系外行星上，探測到大氣存在，相關研究發表於《Science》雜誌。



科學界認為，行星要孕育生命，至少需要滿足三個基本條件：位於恆星的宜居帶內（溫度允許液態水存在）、具有岩石質地表（區別於氣態巨行星）、以及擁有大氣層（維持溫度和保護表面）。

美國哈佛大學領銜的國際研究團隊首次確認，距離地球約48光年的岩石系外行星LHS 1140 b擁有大氣層。（science.org）

NASA已公布LHS 1140 b照片：

此前，天文學家已發現不少位於宜居帶內的岩石行星，但始終未能確認它們是否保有大氣層，而LHS 1140 b的發現，填補了這一空白。

LHS 1140 b圍繞一顆比太陽更小、更冷的紅矮星運行，公轉周期不到25天。由於距離恆星較近，該行星已被潮汐鎖定，始終以同一面朝向恆星，不存在晝夜交替。

研究團隊通過近紅外光譜觀測，在LHS 1140 b周圍探測到正在逸散的氦氣，從而證實其保留着大氣層。研究人員推測，這層大氣已存續超過數十億年。

論文第一作者來自哈佛大學地球與行星科學系。研究團隊指出，LHS 1140 b的大氣以氦氣為主，與地球大氣層差異顯著，但其存在本身已具有里程碑意義——它證明岩石行星在紅矮星宜居帶內可以長期保留大氣，而紅矮星佔銀河系恆星總數的約70%，這意味着此類宜居行星在宇宙中可能並不罕見。

此前的模型推測顯示，LHS 1140 b的表面可能被冰層覆蓋，朝向恆星的一面可能存在一片直徑約4000公里的液態海洋，整體形態類似一隻巨大的「眼球」。

LHS 1140 b的表面可能被冰層覆蓋，朝向恆星的一面可能存在一片直徑約4000公里的液態海洋，整體形態類似一隻巨大的「眼球」。（Instagram@esawebb）

不過，本次研究僅確認了大氣層的存在，尚未直接證實液態海洋的具體情況。如果模型推測為真，這片永久向陽的海洋區域，被認為是該行星上最有可能孕育生命的環境。

下一步，研究團隊計劃利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，JWST）對LHS 1140 b的大氣成分進行更精細的光譜分析，尋找可能的生命標誌物。

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