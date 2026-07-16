「封城寶寶」滿4歲驚爆危機　1/3無法聽指令坐好　研究揭恐怖後果

新冠疫情期間出生的「封城寶寶」如今已到上幼稚園的年紀，但一項最新研究卻揭露了令人憂心的後果。



這群孩子在滿4歲時，普遍出現注意力難集中、無法遵守指令以及情緒調節困難等問題。研究認為，這是因為「封城寶寶」才出生就遇上嚴格的社交限制，導致他們在規劃、解決問題及適應新環境等，能力都顯著低於疫情前出生的孩子。

示意圖（Unsplash@Jackie Hope）

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究已發表於醫學期刊《疾病兒童檔案》（Archives of Disease in Childhood），該研究由倫敦大學城市聖喬治學院（City St George's, University of London）團隊主導。研究人員針對205名在2020年3月至6月英國第一波封城期間出生的幼童進行追蹤，當時政府實施嚴格的社交距離、強制佩戴口罩，並關閉了所有嬰幼兒共學班與遊戲場所，這讓這些寶寶度過了一個「社交被徹底孤立」的嬰兒期。

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研究團隊透過標準化測試與家長問卷，評估孩子們的語言、非語言推理，工作記憶和手眼協調等能力。驚人的是，受試兒童中有高達三分之一被評估為「執行功能有待加強」。家長反映，孩子們很難安靜坐好、常常聽不懂或記不住指令，且極易分心。此外，雖然他們聽得懂大人說話，但「表達性語言」能力卻明顯落後，這是因為早期缺乏與家族外陌生人互動的機會所致。

這項研究屬於觀察性研究，且參與家庭的教育程度普遍偏高，可能導致結果有些許偏差，不過這項研究仍敲響了警鐘。學者呼籲，政府與學校必須正視這群「封城寶寶」的特殊需求，並投入更多輔導資源，幫助這群在口罩與隔離中長大的孩子重新建立與世界的連結。

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