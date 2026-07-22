Samsung Z Fold 8系列登場｜屏幕新比例極薄摺機融合頂尖AI效能

Samsung Unpacked 2026發佈會 Galaxy Z Fold 8 系列登場｜如今Samsung正式帶來最新一代摺機陣容，當中由主打極致輕薄的 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 領軍，成功將媲美平板電腦的 8.0 吋大屏幕壓縮至難以置信的 4.1 毫米機身之中，徹底解決攜帶不便的煩惱。除了極具話題性的旗艦代表，同場更推出擁有全新比例的 Z Fold 8、專為喜愛自拍用家而設的輕巧 Z Flip 8，以及升級版 Watch 9 智能手錶系列，全面照顧不同生活場景的實際需要。



全新設計的Galaxy Z Fold 8

全新屏幕比例的Galaxy Z Fold 8 非常適合同時打開2個視窗工作

Z Fold 8 機身非常纖薄

Z Fold 8 系列鈦金屏幕最大賣點

全新設計屏幕比例的 Z Fold 8 無疑是想在視野及手握感上取得平衡的的選擇。新機改用全新 10:16 機面屏幕比例，完美迎合回覆訊息與瀏覽網頁等日常互動，而 4:3 主屏幕則大幅減少觀看內容時的未被使用空間。重量進一步控制在 201g 同時，機身依然內置 4,800mAh 大容量電池。

Z Fold 8 比起上代更為纖薄

機身結構迎來革命性升級，屏幕融入 Flex Titanium 鈦合金薄膜與鈦合金支撐板兩大組件，其機械硬度比以往的聚合物薄膜大幅提升 20 倍。嶄新物料不僅實現了厚度與柔韌度的平衡，更顯著減輕摺痕能見度，精進的鉸位設計令屏幕展開過程加倍流暢自然。針對不同用家的使用場景，屏幕亮度可以一舉推高至 3,000 nits，配合 Vision Booster 技術與低反射塗層，即使在強烈陽光下畫面依然鮮明易讀。攝影方面則採用雙 5,000 萬像素鏡頭，無論在廣角或超廣角視角下皆能呈現一致的高解像度細節，並支援雙向錄影與自動追蹤主體的專屬拍攝功能。

Galaxy Z Fold 8（左）、Z Fold 8 Ultra（右）的屏幕比例比較

Z Fold 8 Ultra 及 Z Fold 8 的前屏幕比較

Galaxy Z Fold 8 Ultra 同時推出4款顏色

Z Fold 8 Ultra 影音效能出色

旗艦級Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 展開時厚度僅有 4.1mm，重量更只有 215g，歷來最纖薄輕巧的 Z Fold 裝置。新機配備寬廣的 8.0 吋主屏幕，為多工作業與內容創作提供極為充裕的無縫顯示空間。手機搭載了最新一代 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器，可簡單應付高強度運算與複雜的圖像處理。針對攝影愛好者，新機加入 5,000 萬像素超廣角鏡頭，配合高達 2 億像素的主鏡頭，並全面升級了高動態範圍及 Nightography 黑夜亮攝功能，確保在暗光環境下依然能捕捉清晰純淨的畫質。

全新屏幕設計令屏幕的摺疊痕跡接近消失無蹤

影片製作方面更帶來突破，裝置支援透過 APV 編碼進行 8K 影片錄製，為後期製作提供極大靈活性。配合 Cine LUT 色彩控制，用家能直接在流動裝置上實現電影級的色彩調配。為確保全天候續航，電池容量提升至 5,000mAh，結合全新雙 DCIC 充電結構與 45W 快速充電技術，加上改良後的石墨散熱設計，大幅減低機身發熱問題並提升充電效率。

Z Fold 8 （右）觀看電影時，明顯接近相同的電影畫面下，上下黑邊更窄。

Z Flip 8

Z Flip 8 自拍與拍片仍然好用

對於追求個性化表達與輕巧便攜的用家，Z Flip 8 機身重量僅 180g，展開厚度為 6.1mm，堪稱品牌迄今最纖薄輕巧的細摺機。這款裝置的自拍畫質迎來大躍進，鏡頭大幅升級至 5,000 萬像素，並配備 ProVisual Engine 技術，帶來極具動感的散景效果與細膩畫質。為了讓拍攝過程更順手，新增的機面屏幕鏡像功能可以提供逼真的即時畫面預覽，配合 FlipShot 自定義機面屏幕拍攝設定，隨時隨地都能整理儀容並拍出滿意作品。

喜愛錄製動態影片的用家更能受惠於 Super Steady 超流暢影片功能的水平鎖定選項，確保畫面始終維持一致構圖。結合變焦桿的攝錄機握把設計，在移動中攝錄亦能享受舒適穩固的手感。全新的 AI 助理體驗完美融入 FlexWindow，用家只需透過機面屏幕就能一鍵完成跨應用程式等多步任務。

Galaxy Watch9

Watch 9 升級手錶健康追蹤

除了多款智能手機，最新發布的 Galaxy Watch 9及Watch 9 Ultra 亦同樣具備吸引力。新一代智能手錶採用輕巧堅固的鋁金屬錶殼，保留了標誌性的圓潤輪廓設計，並經過精心微調以完美貼合手腕。在全新 Qualcomm Snapdragon Elite 處理器的驅動下，手錶的運行速度與處理能力均有顯著提升，帶來無縫流暢的健康監測體驗。屏幕亮度高達 3,000 nits，保證在任何光線環境下都能清晰閱讀個人健康狀況。44 毫米版本配備高達 445mAh 電池，而 40 毫米版本亦擁有 390mAh 電量，配合多款可替換的柔軟親膚錶帶，讓用家能舒適地進行全天候健康追蹤，輕鬆獲取準確且連貫的身體數據。

Galaxy Watch9 UIltra

Z 系列內建 AI 助理升級

全線 Galaxy Z 系列均配備先進的 AI Agent 智能助理，深度整合 Gemini Intelligence，用家只需簡單描述訴求，甚至將屏幕畫面或圖像作為背景資料，就能以極少步驟處理日常需求。內置的個人數據引擎更會直接在裝置上運行具備場景感知的 AI 體驗，透過 Samsung Knox Matrix 全天候進行信息安全防護。配合全新引入的 AI Assistant Dashboard，用家能一目了然地查看正在執行的任務；進階私隱警報更會主動發出潛在私隱風險通知，賦予用家最高透明度與自主控制權。全新升級的 Smart Switch 與新增 Quick Share 的 AirDrop 支援，亦讓數據轉移及雙向檔案分享變得更流暢無阻。