日本推可移動人體雪櫃　10分鐘有效降溫　恆溫15℃防中暑還超慳電

近期日本多地遭遇持續極端高溫天氣，戶外作業中暑風險顯著上升，一款被網友稱為「人體雪櫃」的可移動單人降溫艙Do Hiemon Box在日本正式上市。該設備由日本製冷廠商SDRS研發，官方不含稅定價150萬日元，約合港幣7.2萬元。



整機外觀類似街頭常見的冷藏自動售貨機，高2029mm、寬931mm，自重293kg，底部配備萬向滾輪，無需固定安裝，可在室內外靈活轉移部署，艙內設置單人座椅與透明艙門，佔地面積小，部署靈活度遠高於傳統固定降溫室。

一款被網友稱為「人體雪櫃」的可移動單人降溫艙Do Hiemon Box在日本正式上市。（Youtube@trusco1101）

「人體雪櫃」Do Hiemon Box詳細介紹：

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艙內恆溫維持在15℃，同時輸出5℃左右的冷風，集中吹拂頭、頸、肩、背等人體核心散熱區域。官方實測數據顯示，使用5分鐘即可明顯緩解暑熱，10分鐘能有效降低人體核心體溫，緩解疲勞與中暑前兆。

設備設有三檔風量可調，還配備20分鐘自動斷電保護機制，避免長時間低溫引發身體不適，整機功耗僅約普通立式空調的一半。

這款產品主打B端商用市場，核心面向建築工地、物流園區、工廠車間等高溫作業場景，也可部署在公共區域作為應急降溫站點，目前日本群馬縣前橋市政府已率先引入，用於一線戶外作業人員的中暑防護。

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