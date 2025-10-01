DJI Mini 5 Pro評測：一吋影像升級　249g迷你機身+全能航拍體驗

2023年9月下旬，大疆推出了DJI Mini 4 Pro無人機，憑藉小巧機身和強大的拍攝性能，獲得了很多用戶的青睞。時隔兩年，大疆正式推出了DJI Mini 5 Pro無人機，延續了Mini系列輕便的設計思路，對DJI Mini 5 Pro進行了全面的升級，不僅為相機帶來了1英寸大底傳感器，還為DJI Mini 5 Pro帶來了更長的續航時間，更好的避障體驗以及更多的飛行創作手段。



DJI Mini 5 Pro定位為「一吋大底全能迷你航拍相機」，DJI Mini 5 Pro的相機升級為1英寸大底，帶來了更好的畫質和拍攝體驗，完全可以滿足專業攝影師、內容創作者的需要。此外，這款小巧的無人機，重量輕、便攜性強，非常適合對航拍感興趣的朋友以及想要一步到位的新手朋友。

接下來，我們給大家介紹這款全新的無人機產品。

1. 外觀：249g重量，輕巧便攜

作為最新的Mini系列無人機，DJI Mini 5 Pro的體積依舊十分小巧，收納之後無人機僅有手掌大小，重量維持在249g，機身十分輕巧。因為DJI Mini 5 Pro的收納足夠小，所以日常攜帶外出時，隨身的揹包即可裝入無人機、遙控器、電池等配件，攜帶起來非常方便。

在使用時，由於DJI Mini 5 Pro的整體重量小於250g，所以日常進行航拍體驗時無需申報，但要遵守實名登記制度以及遵守無人機法律法規和當地的關於無人機的管控規定。

DJI Mini 5 Pro在收納狀態下，整體的體積和上一代幾乎沒有差別，不過新機的槳葉保護罩的外觀和安裝方式進行了調整。DJI Mini 5 Pro的保護罩將槳葉保護與相機雲台保護二合一，即可保護相機雲台，也可保護機身槳葉，安裝和拆卸的方式也更簡單。

DJI Mini 5 Pro在展開狀態下，整體的外觀與前代產品類似，機身整體結構也延續了上代產品的設計，差別是機身細節之處有進行了調整。

DJI Mini 5 Pro的機臂、槳葉、存儲卡卡槽、數據接口以及支架與上一代產品相同，這也是大疆Mini系列家族設計語言，使用體驗經過驗證，這裏就不過多贅述了。

2. 影像：一吋傳感器，225度雲台旋轉，運鏡更自由

影像系統方面，DJI Mini 5 Pro做了全新升級，相機採用了一枚5000萬像素一吋CMOS傳感器，鏡頭等效焦距為24mm，鏡頭光圈為F/1.8。這個硬件配置與DJI Air 3S的主攝規格相同，相對前代帶來了更好的畫質表現。另外，DJI Mini 5 Pro相機新增了48mm中焦模式，帶來了2倍變焦，拍攝時可以藉助變焦，更好的突出拍攝主體。

視頻規格方面，DJI Mini 5 Pro支援4K 60P HDR規格視頻，最高也提供了4K 120P慢動作視頻拍攝。Auto模式下，相機提供了14級動態範圍。DJI Mini 5 Pro也支援10bit D-Log M規格視頻，可以為後期帶來更好的調色體驗。

DJI Mini 5 Pro 2X視頻變焦演示（中關村在線提供）

我們測試DJI Mini 5 Pro時實拍的測試樣片，拍攝時採用了10bit D-Log M規格視頻進行拍攝，後期使用DJI Studio進行了色彩的簡單調整。從實拍的測試視頻看，DJI Mini 5 Pro畫質和色彩表現十分紮實，細節呈現清晰完整，特別是用10bit D-Log M規格拍攝，為後期調整視頻色彩提供了更多的空間。

DJI Mini 5 Pro同樣支援無損豎拍視頻，拍攝時只需點擊遙控界面上的橫向/豎向拍攝切換，即可快速將鏡頭旋轉。該功能讓DJI Mini 5 Pro在橫向和豎向視頻拍攝上沒有任何差別，性能、規格完全一致，不會讓視頻損失分辨率和畫質細節。

DJI Mini 5 Pro支援無損豎拍視頻，拍攝時只需點擊遙控界面上的橫向/豎向拍攝切換，即可快速將鏡頭旋轉。（中關村在線提供）

除了無損豎拍視頻之外，DJI Mini 5 Pro加入了225°雲台橫滾旋轉拍攝，可以拍攝出類似「盜夢空間」的畫面感覺。可以通過手動或者智能模式進行拍攝，豐富了無人機拍攝運鏡和創作手段。

在靜態照片部分，DJI Mini 5 Pro擁有5000萬像素一吋傳感器，可以拍攝最高5000萬像素的照片，也可以拍攝1200萬像素照片，相機也提供了多張連拍，自動包圍曝光、定時拍攝等功能，畫質比上一代產品有提升，完全滿足日常航拍的需要。

3. 避障：更聰明的智能避障+升級智能跟隨

在避障上，DJI Mini 5 Pro新增了前視激光雷達，覆蓋視覺弱勢場景，純黑環境仍可以識別前方障礙物並剎停。DJI Mini 5 Pro的避障能力，相比前一代產品更進一步，體驗上也與DJI Air 3S、DJI Mavic 4 Pro等無人機相似的避障效果，飛行時可以更加安心和安全的進行航拍體驗。

在測試DJI Mini 5 Pro時，無人機進入建築物邊緣時，會有明顯的避障提示，無人機會主動探測飛行線路上的障礙物，並且會主動避開飛行線路或返航路徑上的建築障礙物，保證無人機飛行時的安全。此外，DJI Mini 5 Pro還可以在光照條件良好的環境下記憶飛行路線，讓飛行變得更安全。

DJI Mini 5 Pro避障（中關村在線提供）

因為避障能力的提升，DJI Mini 5 Pro的全向智能跟隨功能也再次升級，智能跟隨支援定製場景，標準模式實捕捉目標軌跡，保持穩定跟拍和距離；騎行模式，無人機反應會更靈敏，能夠快速調整飛行路徑，複雜環境中也能穩定鎖定主角，保證跟隨拍攝的穩定性。

通過我們實際測試體驗看，即使在公園樹林裏這樣的複雜環境，DJI Mini 5 Pro的全向智能跟隨也能穩定的跟隨人物運動，根據周圍的障礙合理的規劃飛行路線，繞開障礙物，跟隨拍攝效果非常穩定。

4. 圖傳：沿用穩定的O4圖傳

DJI Mini 5 Pro沿用了DJI O4圖傳，這套圖傳已經在上一代產品上使用，在無遮擋、無干擾的環境中，最遠支援20公里（FCC）圖像傳輸，在圖像傳輸方面，DJI Mini 5 Pro可以穩定傳輸1080P 60P的畫面，畫面清晰度和精細度非常高，帶來更好的取景拍攝體驗。

DJI Mini 5 Pro的遙控器依然是DJI RC 2，不僅操控體驗出色，遙控器上的屏幕顯示效果非常不錯，即使室外強光下，也能清晰顯示無人機操控的畫面，完全滿足DJI Mini 5 Pro的飛行操作需要。

5. 續航：最高52分鐘續航時間

在續航上，DJI Mini 5 Pro與前代產品一樣，同樣支援智能飛行電池和長續航智能飛行電池。智能飛行電池容量為2788mAh，提供最長36分鐘續航時長；長續航智能飛行電池容量4860mAh，提供最長52分鐘續航時長，能夠讓用戶有足夠的時間體驗飛行和航拍的樂趣。

在套裝中，配備了充電管家以及三塊電池，因此充電起來會更加方便。當然根據我們的飛行經驗，如果想要一次性玩得爽、拍得爽，最好是購買套裝，或者單獨配備額外的電池（長續航電池更佳）。不進行飛行體驗的時候，充電管家也可以當做移動電源使用。

總結：迷你無人機再升級，帶來更多拍攝樂趣

作為一款迷你無人機，DJI Mini 5 Pro在保持了前代小巧機身、輕量便攜的特點外，在影像、續航、避障、智能跟隨上做了更進一步的升級。

在影像系統上，DJI Mini 5 Pro升級為了5000萬像素一吋傳感器，讓畫質得到了進一步升級。藉助高像素傳感器，DJI Mini 5 Pro也提供了2倍變焦支援，利用2倍長焦，可以更好的突出拍攝主體，通過不同焦段的組合，豐富視頻畫面素材，帶來更好的創作手法。此外，225°雲台翻滾拍攝，帶來了視覺效果更出眾的畫面表現，帶來了更多無人機創作手段。

在飛行體驗上，DJI Mini 5 Pro將無人機續航時長提升到了最高52分鐘，更長續航時長可以幫助創作者更從容的完成飛行和拍攝內容，無需擔心無人機續航問題。再次提升的避障系統，即使在純黑環境中，無人機也可以藉助前置激光雷達，完成對環境的感知，做到合理的避障，保證無人機飛行的安全。在操控和圖傳上，DJI RC2遙控器搭配O4圖傳，為DJI Mini 5 Pro帶來了出色的操控體驗和穩定的圖像傳輸體驗，對於操控無人機和拍攝操作，帶來了非常好的體驗。

總之，作為一款小巧的迷你無人機，DJI Mini 5 Pro的升級幅度非常明顯。DJI Mini 5 Pro作為一吋全能迷你航拍機，兼顧便攜性、全能性和易用性，是均衡的無人機產品。適合旅途中看重輕便，注重畫質的專業攝影師/內容創作者，以及對航拍感興趣，想要一步到位的新手。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】