Dji全新無人機曝光！全景8K拍攝/10公里O4圖傳　或顛覆消費市場

近日，有媒體爆料一款全新的大疆無人機，該無人機身形酷似AVATA系列，採用全包槳保、前視雙目避障，相比傳統裸露槳葉無人機來說，擁有更高的安全性和更強的創造性飛行能力。



圖中可明顯分辨出有大疆全景無人機、無人機電池、飛行眼鏡、穿越搖桿、以及帶屏遙控器。同時，據消息來源稱，目前已處於試飛測試環節，表明該機或已處於排產狀態。

根據爆料訊息判斷，該機並非大疆AVATA的後續機型，而是全新的全景無人機，從爆料的圖片裏看，這款無人機的鏡頭與Osmo 360十分相似，預計也會採用大疆定製的1英寸傳感器，可以拍攝高達8K的全景視頻。

+ 5

結合大疆最近無人機配置推測，大疆全景無人機極有可能搭載能實現十公里左右的穩定高畫質圖傳的O4圖傳。並且，根據圖像顯示，大疆全景無人機疑似將搭載多目避障系統，或還將擁有激光雷達。

如以上功能屬實，大疆全景無人機將會擁有出色的飛行體驗、拍攝水平和生產力表現，將顛覆消費無人機的玩法及性能表現，值得廣大用戶持續關注。

延伸閲讀：DJI飛行眼鏡N3 54度視角、1080P 60Hz大屏 低成本沉浸式體驗（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】