手機OLED、AMOLED、LTPO屏幕區別在哪？一文睇清顯示技術規格

如今購買智能手機時，我們經常會看到產品介紹中寫着「AMOLED屏」、「OLED屏」等各種名稱，很多消費者會覺得這些都是不同的螢幕材質，但實際上，其中有些是發光技術，有些是製造工藝，還有些則屬於驅動技術，它們之間既有聯繫也有區別。



今天我們就來聊聊這幾個常見的螢幕材質都是什麼，體驗有何區別。

LCD\OLED\AMOLED都是什麼？

首先來說很多用戶喜愛的LCD。LCD全稱為液晶顯示器，它本身不會發光，因此需要依靠背後的LED背光層照亮整個螢幕，再通過液晶分子控制光線的通過與否來顯示圖像。這種結構成本較低、壽命較長，不過，由於始終需要背光，即使顯示純黑色畫面，背光依然存在，因此黑色相對不夠純淨。

LCD全稱為液晶顯示器，它本身不會發光，因此需要依靠背後的LED背光層照亮整個螢幕，再通過液晶分子控制光線的通過與否來顯示圖像。（中關村在線提供）

與LCD不同，OLED（有機發光二極管）採用的是自發光技術。每一個像素點都可以獨立發光或關閉，因此顯示黑色時能夠完全關閉對應像素，實現真正意義上的純黑，同時擁有極高的對比度、更鮮豔的色彩以及更快的響應速度。此外，由於沒有背光層，OLED螢幕還可以做得更薄、更輕。

OLED（有機發光二極管）採用的是自發光技術。每一個像素點都可以獨立發光或關閉，因此顯示黑色時能夠完全關閉對應像素，實現真正意義上的純黑。（中關村在線提供）

而大家看到的AMOLED，其實屬於OLED的一種。AMOLED的中文名稱是主動矩陣有機發光二極管，所謂「主動矩陣」，是指每一個像素點都由獨立的薄膜晶體管進行控制，因此刷新速度更快、功耗更低，也更適合高分辨率、高刷新率的大尺寸手機螢幕。

目前市面上的智能手機，只要採用OLED技術，大多數實際上都是AMOLED，因此廠商宣傳AMOLED，本質上仍然屬於OLED螢幕。

柔性OLED又是什麼？

近年來越來越常見的「柔性OLED」則並不是一種新的顯示技術，而是一種製造工藝。傳統OLED使用的是玻璃基板，而柔性OLED使用的是柔性的聚醯亞胺（Polyimide）基板，因此螢幕可以輕微彎曲甚至摺疊。

正因為如此，現在許多手機都採用柔性OLED，不僅可以實現曲面屏設計，還能將螢幕邊框做到更窄，同時在跌落時相較於玻璃基板也具有一定的抗衝擊能力。

傳統OLED使用的是玻璃基板，而柔性OLED使用的是柔性的聚醯亞胺基板，因此螢幕可以輕微彎曲甚至摺疊。（中關村在線提供）

除此之外，大家可能還會看到LTPO AMOLED這一名稱，這裏的LTPO是一種背板驅動技術，其優勢在於支持動態刷新率調節，例如可以在1Hz到120Hz之間自由切換。當螢幕顯示靜態圖片或閱讀文字時，刷新率可以降低，從而節省電量；而玩遊戲或滑動頁面時，又能自動提升至120Hz，保證流暢體驗。因此，目前高端旗艦手機普遍都會採用LTPO AMOLED螢幕。

總結

如果將幾種常見螢幕進行簡單比較，LCD最大的優勢在於成本低、壽命長、但顯示效果和對比度相對一般；OLED擁有更好的顯示質量和更高的對比度，但成本更高；AMOLED是在OLED基礎上採用主動矩陣驅動，已經成為智能手機OLED螢幕的主流方案；柔性OLED則進一步提升了螢幕設計自由度，成為高端旗艦和摺疊屏手機的標準配置。

從實際的產品上看，LCD螢幕僅在部分中端機型上出現，也越來越少，中端及以上產品全面轉向AMOLED，結合LTPO動態刷新率技術，兼顧顯示效果、續航能力。相信未來手機螢幕還會不斷進化，帶來能兼顧護眼與觀感的產品。

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