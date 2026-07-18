越睇短片越難集中精神？對青少年傷害更大！專家教3招戒手機成癮

不少人都有這樣的經歷：隨手點開短片，短短幾分鐘的停留常常演變成數小時的沉浸，隨後空虛乏力，並且難以專心投入學習工作。短片為何能牢牢抓住人們的注意力？頻繁產生的即時快感又會對大腦產生哪些影響？



為什麼刷短片「停不下來」？

專家：根源在大腦獎賞機制

中國科學院計算技術研究所研究員張語軒介紹，人們容易沉迷短片，與大腦對「即時獎勵」的天然偏好有關。

短片為何能牢牢抓住人們的注意力？頻繁產生的即時快感又會對大腦產生哪些影響？（央視新聞）

刷短片上癮關鍵在大腦機制：

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正常情況下，多巴胺也就是愉悦的「獎賞信號」往往出現在完成目標之後。但在社交媒體中，這種「獎賞信號」會在高強度的訊息刺激下被頻繁觸發，讓人持續產生「再看一個」的期待。而社交媒體的智能算法設計，本意就是最大化用戶的使用時間，推送的內容經過精密計算，目的就是讓用戶只能從社交媒體上得到樂趣。

當大腦逐漸習慣這種即時反饋後，一些需長時間投入才有回報的事，對大腦的吸引力可能就不足了。而由於青少年的認知控制系統尚未發育成熟，因此也更容易受到這種即時滿足機制的影響。

長時間刷短片，會不會越刷越「笨」？

研究顯示，目前並沒有充分證據表明會直接導致智力下降，但長期沉浸於碎片化、即時反饋的訊息環境中，會導致做事效率降低、注意力不集中等問題，包括影響深度思考等。

從認知科學權威定義來看，智力與智商（IQ）並非同一概念。智力是學習、記憶、推理、訊息加工和適應環境等多種認知能力的綜合體現。從認知神經科學角度來看，長期沉浸於碎片化、即時反饋的訊息環境，可能會影響大腦的注意控制和執行控制功能，進而導致專注力下降、自我控制能力減弱，給人一種「變笨」的感覺。

【延伸閲讀】短片刷不停傷大腦？實測記憶率大跌至40% 碎片化資訊損記憶力（點擊鏈接看原文）

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如何正確減少對電子產品的依賴？

醫生提醒，減少對手機的「沉迷」是一個循序漸進的過程。對於已經形成習慣的群體，特別是青少年來說，改變往往需要幾周甚至幾個月時間。相比責備和對抗，持續陪伴、建立規則和耐心引導，往往更有效。

如何正確減少對手機的依賴？

醫生介紹——在手機上關閉不必要的消息提醒，減少「無意識刷手機」的時間。在高強度使用電子產品後到戶外走走，幫助大腦從持續高密度的訊息刺激中恢復過來。在睡前儘量減少電子產品的使用時間。

另外，醫生提醒如果青少年群體出現沉迷「刷手機」的情況，也可能與情緒、壓力以及人際關係等因素相關。如果孩子有情緒問題，要先處理孩子的情緒問題。排除了高風險因素後，對於手機的使用，可以制定一個契約，慢慢地進行糾正。