iPhone Air 2最快明年登場！升級2nm製程A20 Pro晶片兼細版動態島

近日，有追蹤Apple消息的投資分析師Jeff Pu在GF Securities的研究報告中，披露了有關新一代iPhone Air 2的多項升級細節。消息指，這款新機預計會於2027年第一季，即3月底前正式登場。



據分析師的報告，iPhone Air 2將會配備與iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max同級的A20 Pro晶片。這款晶片預期採用TSMC先進的2nm製程打造，相比現時iPhone Air採用的3nm A19 Pro晶片，在效能與功耗表現上都會有所提升。

據分析師的報告，iPhone Air 2將會配備與iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max同級的A20 Pro晶片。（macrumors.com）

除了核心規格升級，iPhone Air 2的外觀設計亦有所微調，預計會採用比上一代較小的動態島。攝影功能方面，新機將會在原有的主鏡頭之上，加入一顆4800萬像超廣角鏡頭，令拍攝更具彈性。

無線網絡方面，Air 2將會換上Apple的N2晶片。相比起現時支援Wi-Fi 7、藍牙6.0及Thread的N1晶片，N2預計可提供更穩定的AirDrop及個人熱點連接體驗。

​5G流動網絡連接方面，iPhone Air 2預期會採用Apple自家的C2 Modem。報告指部分市場的iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max亦會配備這款Modem。至於螢幕尺寸、記憶體及前置鏡頭規格，分析指iPhone Air 2將會維持6.5吋螢幕、12GB RAM以及1800萬像自拍鏡頭的配置。

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