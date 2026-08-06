歐盟再逼蘋果妥協！iPhone與Windows剪貼簿將同步　上線時間曝光

受歐盟《數位市場法》DMA約束，Apple正開發iPhone與Windows電腦原生跨設備複製貼上功能，該需求由微軟通過Apple配套的開發者互操作通道正式提交，Apple今年3月啟動評估，6月26日出具完整落地方案。



微軟提出的使用需求為雙向剪貼同步，用家可在iPhone、Windows之間直接互通文本等內容，無需前台打開對應應用，實現輕量化後台持續同步，解決當前第三方工具只能前台讀取剪貼、無法後台實時同步的限制。

微軟提出的使用需求為雙向剪貼同步，用家可在iPhone、Windows之間直接互通文本等內容，無需前台打開對應App。（Unsplash@William Hook&Boliviainteligente）

Apple給出的技術方案參考iOS 26.5面向第三方穿戴設備開放配件通知的邏輯，依託AccessorySetupKit工具實現配對互通，用家僅需對Windows設備完成一次性剪貼授權，配對設備即可雙向讀取剪貼簿內容。

目前Apple自有生態已實現iPhone與Mac通用剪貼板，而第三方Windows設備長期受系統權限限制無法原生聯動。

Apple認為，引入跨設備複製貼上是一項重大的工程任務，預計將於2027年秋季完成開發全部開發工作，先上線開發者測試版，公眾正式版最快要等到2028年初上線。

Apple認為，引入跨設備複製貼上是一項重大的工程任務，預計將於2027年秋季完成開發全部開發工作，先上線開發者測試版，公眾正式版最快要等到2028年初上線。（Reuters）

現階段計劃是，該功能僅面向歐盟地區推送，不排除後續全球開放的可能性。

Apple此前已將跨系統eSIM遷移、Android與Apple換機數據轉移等DMA要求功能全球上線，而第三方耳機配對、穿戴設備消息推送等互通功能僅在歐盟地區生效，跨剪貼互通大概率延續區域差異化上線策略。

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