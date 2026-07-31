iPhone原生AI獲批登陸內地！對決5大國產巨頭　主場優勢恐難撼動

最近，內地網信部門公告了7家提供AI服務的廠商備案訊息。蘋果的「Apple智能」赫然在列，不談在國內沒什麼討論度的Samsung「Galaxy AI」，其餘5家都是國內廠商。很多人的第一反應是：終於能用上iPhone的原生AI了！但仔細品品，這事兒的分量遠不止「蘋果要上線AI功能」這麼簡單。



這是國內手機端側AI賽道，第一次真正意義上的全員到齊。蘋果端着妥協後的方案姍姍來遲，對面是已經在本土摸爬滾打了兩年的華為、小米、OPPO、vivo、努比亞（Nubia）五大戰將。以前大家總說國產手機的AI是關起門來自娛自樂，iPhone才是終極大BOSS。

內地網信部門公告了7家提供AI服務的廠商備案訊息。（中國網信部）

現在大BOSS正式獲發牌照，但賽場規則、用戶習慣、技術路線，早都被國產廠商玩明白了。這場從硬件參數捲到AI智能的手機大戰，才剛要進入最精彩的白刃戰階段。蘋果為了這張入場券，折騰了快兩年。

海外版iPhone直接綁定Google Gemini，雲端能力拉滿，可是這套方案在國內行不通。從傳聞和百度合作，到最後敲定接入阿里雲通義千問，走「自研本地小模型+國內雲端大模型」的混合路線，本質上就是向監管和本土市場妥協。

數據鏈路、內容審核、模型適配，全要按國內標準來，半點由不得它。而另一邊的五家國產廠商，看似是和蘋果同批公示，實則時間周期更遊刃有餘，而且從模型訓練、數據處理到內容風控，全鏈路本土化閉環。

說白了，國產是帶着成熟方案等官宣，蘋果是趕在秋季新品發布前，好不容易踩線拿到了參賽資格。這其中的時間差和主動權差距，從一開始就埋下了。很多果粉默認蘋果入場就是碾壓式優勢，說實話，放在海外市場可能是，但放在國內，還真不一定。

HUAWEI

先來看「遙遙領先」的華為。華為在軟硬件上都有很強的自研實力，在純血鴻蒙系統和盤古模型打底的基礎上，想必AI表現會更加出色。如果說別家的AI是「裝在系統裏的插件」，那華為的大模型應該是直接和鴻蒙內核深度關聯，AI能參與系統級的資源調度、應用聯動和安全管控。

先來看「遙遙領先」的華為：

對於政企用戶、對隱私有高要求的人群來說，一套純端側閉環，是根本沒法替代的硬需求。這種深度的系統權限，要蘋果把iOS從根上開放給與國內合作AI大模型廠商，根本沒戲。

【延伸閱讀】iOS決戰Android與鴻蒙！三大系統日漸趨同 唯iPhone封閉拒絕雙開（點擊連結看原文）

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Xiaomi小米

接下來是小米，這個對手也不好惹。小米澎湃AI的核心優勢，想都不用想，肯定是它背後整個米家生態的體量。試想一下，小米的端側模型，一邊在手機上跑，一邊連着家裏幾十上百台智能設備。

小米澎湃AI的核心優勢，想都不用想，肯定是它背後整個米家生態的體量。（小米）

你出門說一句「我走了」，AI自動關冷氣機、關燈、拉窗簾、開監控鏡頭安防；收到快遞短訊，自動生成取件碼，同步給門鎖設臨時密碼，甚至還能提醒你順路取快遞。這種全屋級的AI聯動，是蘋果HomeKit在國內追不上的差距。

OPPO

然後是OPPO的AndesGPT，估計會走接地氣的路線。這兩年OPPO的實用主義還挺明顯的，畢竟它用戶基數還是挺大的，所以用AI的能力做一些用戶在意的高頻場景功能，它還是得天獨厚的。

這兩年OPPO的實用主義還挺明顯的，畢竟它用戶基數還是挺大的，所以用AI的能力做一些用戶在意的高頻場景功能，它還是得天獨厚的。（OPPO）

更關鍵的是，OPPO的AI不是高端機專屬，四千檔甚至三千檔的機型都能用上核心功能，用戶覆蓋面極廣。這套打法，是把AI從「旗艦噱頭」變成了「人人能用的基礎功能」。蘋果真的很難吃掉OPPO的最核心用戶。

vivo

與OPPO並列的是vivo。提到vivo，就不能不說影像了，這個領域的捲王。它家的藍心大模型，不出意外，優化重心也會押在影像上。離線AI擴圖、消除雜物、老照片修復這些功能，vivo早就做得爐火純青。

提到vivo，就不能不說影像了，這個領域的捲王。它家的藍心大模型，不出意外，優化重心也會押在影像上。（vivo）

對於短片創作者、攝影愛好者來說，手機的AI能力直接和創作效率掛鈎。這一點上，蘋果的AI影像真的沒什麼記憶點，最多只能算「附加功能」。如果vivo把AI做成了影像系統的核心引擎，那細分賽道的優勢一旦建立，就很難被撼動了。

努比亞

最後是努比亞，算五家裏面比較特別的，對比其他家，它算不上大品牌。提供端側AI也是和字節跳動合作的豆包手機大模型，但重點就是，這可是豆包啊。在國內，豆包應該可以算最為成功的AI產品之一了，比中文理解、生活化場景、網絡語境的適配，它基本上能一個打十個了。

最後是努比亞，算五家裏面比較特別的，對比其他家，它算不上大品牌。提供端側AI也是和字節跳動合作的豆包手機大模型，但重點就是，這可是豆包啊。（Nubia）

而且大家對跨APP代辦能力也是剛需，說一句「我餓了」，AI自動打開外賣APP，選你常吃的口味，湊滿減，最後只需要自己點一下確認付款。這種深度貼合本土生活的Agent能力，蘋果能不能絲滑做到，還真得打一個問號。

去年努比亞聯合豆包發布的技術預覽版機型，幾萬台瞬間賣空，已經證明了一件事：用戶要的不是多麼高大上的AI，是真的能幫自己偷懶、解決日常小事的AI。總結下來，國產五家沒有一家是和蘋果硬碰硬比「大模型參數」，全都是盯着國內用戶的真實需求，建起了自己的護城河。

說了這麼多國產的優勢，不是說蘋果不行，而是國行版（內地版）的Apple智能，從出生起就帶着天生的侷限。當然，蘋果也不是沒有優勢。它的隱私底層設計、全生態設備的協同能力、A系列晶片的NPU功耗控制，依然是行業頂尖水平。

如果你手裏有Mac、iPad、Watch一整套蘋果設備，多設備之間的AI聯動體驗依然值得期待。但如果只用一台iPhone，想靠它搞定國內的生活場景，它的體驗未必打得過同價位的國產旗艦。現在來看，蘋果的入場，並不是碾壓式優勢，而是它不得不加入由我們定義的遊戲規則。

過去兩年，國產手機在AI這條路上摸爬滾打，踩過坑，走過彎路，但也實打實跑出了適合中國市場的技術路線和用戶體驗。現在監管規則落地，全員站在同一條起跑線上，國產廠商手握本土化、生態、場景的主場優勢，蘋果帶着品牌和生態的積澱下場，這場混戰只會越來越精彩。

對普通消費者來說，這絕對是好事。巨頭打架，用戶得利，端側AI的普及速度會遠超預期，我們也不用再羨慕海外用戶的功能，國內市場的AI體驗，只會越來越接地氣，越來越好用。下半年，到底是蘋果力挽狂瀾，還是國產五強守住主場，我們拭目以待。

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