微博10大熱搜手機品牌！蘋果斷層領先　超華為小米等九品牌總和

近日，微博公布2025年手機行業十大熱搜品牌，及十大熱搜手機型號榜單。榜單顯示，蘋果穩居2025年十大熱搜手機品牌榜首，累計上了891次熱搜，次數甚至超過華為、小米、vivo、榮耀等其餘九個品牌之和。華為以271次排名第二，小米以259次位列第三，其餘品牌依次上榜。



在機型榜方面，國產手機佔據八席，包括小米17系列、華為Mate 80系列、vivo X300系列等，整體表現亮眼。不過，最受關注的機型依然來自蘋果——iPhone 17系列以295次熱搜次數毫無懸念奪得全年最熱門機型第一。

此外，iPhone 16系列同樣上榜，全年登上熱搜27次，排名第五。據了解，iPhone 17相比上一代升級明顯，堪稱標準版的史上最大升級。

該機首次支持120Hz ProMotion自適應刷新率，屏幕尺寸由6.1英寸提升至6.3英寸，峰值亮度高達3000nits，並配備第2代超瓷晶面板，屏幕規格全面看齊Pro版本。

影像上，iPhone 17前置攝像頭由1200萬像素升級至1800萬像素，支持Center Stage功能；後置雙攝均升級為4800萬像素，並支持2倍光學變焦。

更重要的是，在硬件全面升級的同時，iPhone 17起售價依然維持6899元不變，但起步存儲提升至256GB，被不少網友評價為加量不加價。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】