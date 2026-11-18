在手機配置越來越高的當下，有的人覺得性能夠用就行，沒必要一定是最新的旗艦晶片；影像滿足日常就可以，兩億像素+一英寸大底也不是剛需；唯有在電池容量上，大家的選擇出奇一致，始終是越大越好。



好在，這兩年手機電池確實發展迅速，在體積差不多的情況下，容量越來越大，如今7000mAh逐漸成為標配，一些主打續航體驗的產品，甚至達到了9000mAh、10000mAh的水平，續航也從過去一天兩充變成了一天一充、兩天一充，體驗十分安逸。接下來筆者將為大家分享幾款9000+mAh大電池長久耐用手機，一定不要錯過。

為大家分享4款9000+mAh大電池長久耐用手機。（中關村在線提供）

OPPO A7 Pro Max

OPPO A7 Pro Max裝了一塊10000mAh電池，日常連續刷視頻、玩遊戲、導航這些場景用上五個小時，電量還能剩接近八成，一天下來甚至隔天充一次都有餘量。

OPPO A7 Pro Max裝了一塊10000mAh電池，一天下來甚至隔天充一次都有餘量。（中關村在線提供）

電池壽命方面用了專利球形矽碳負極材料搭配長壽命算法，充放電循環1500次後健康度不低於80%，大約能用七年，拿到了中國質量認證中心金標電池和一級能耗兩項認證。80W快充半小時能充進接近一半電量，午休插一會兒就夠用，27W反向充電可以給藍牙耳機、Pocket相機這些小設備應急補電。

同時OPPO A7 Pro Max也是一款主打頂級防護的機型，防護等級做到了IP66、IP68、IP69、IP69K四項滿級，支持38種常見液體防護，花灑衝淋和短時間浸水都沒問題，揚聲器進水後用小布助手啟動排水功能就能清理。

同時OPPO A7 Pro Max也是一款主打頂級防護的機型，防護等級做到了IP66、IP68、IP69、IP69K四項滿級。（中關村在線提供）

超抗摔金剛石架構提升了機身整體剛度，零下30度到55度以及鹽霧環境下都能正常工作，冬天凍關機和夏天戶外卡頓的情況基本不會出現。屏幕針對雨水、手套、雜質附着這些複雜工況做了觸控優化，戶外職業人群用起來比較順手，高能戶外模式2.0可以把微信和導航固定在Dock欄快速切換。

系統預裝ColorOS 16，支持12GB加24GB內存拓展，同時開十多個應用仍會常駐後台。前後都是5000萬像素鏡頭，AI修圖能一鍵去掉畫面裏的路人和櫥窗反光，還內置了AI反詐功能，可以檢測通話中的合成語音和換臉風險。

山海通信對地鐵、車庫這些弱網環境做了專門優化，NFC、紅外遙控、300%大音量也都配齊了，如果你追求手機長續航耐用，這台手機確實值得一看。

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榮耀WIN Turbo

榮耀WIN Turbo同樣配了10000mAh電池，80W有線閃充加27W反向快充，這個容量級別一天重度使用下來還有不少餘量，尤其適合外賣和快遞這類全天在外的職業，中午休息插一會兒就能回血大半。

這款手機信號也不錯，榮耀自研C1+射頻增強晶片配合鴻燕六翼天線，中框天線佔比做到了100%，三頻北斗加雙頻GPS定位，在電梯、地鐵、地下車庫這些弱信號環境裏的連接穩定性和回網速度感知差異比較明顯。

防護方面拿到了IP66、IP68、IP69、IP69K四項滿級認證和金標五星抗摔認證，AI戶外模式集成了網絡自動調優、戶外通話降風噪和自動免提、屏幕增強以及戶外關懷等功能，風裏來雨裏去的工作場景下用起來比較舒服。

處理器是天璣8500競速版，運存閃存規格給到了LPDDR5X Ultra加UFS 4.1，搭配榮耀幻影引擎和VC散熱，日常使用和主流手遊的流暢度沒問題。

榮耀Power2

今年榮耀在10000mAh電池上的佈局可以說是機圈最積極的，除了前面提到了榮耀WIN Turbo，榮耀Power2同樣配備了10080mAh的超大電池，作為第四代青海湖電池，把矽含量提到了15%，能量密度926Wh/L，同時支持80W有線快充加27W反向充電，搭配功耗較低的性能調度，兩天一充沒有絲毫壓力。

榮耀Power2同樣配備了10080mAh的超大電池，作為第四代青海湖電池，把矽含量提到了15%，能量密度926Wh/L。（中關村在線提供）

榮耀Power2很適合戶外作業使用，不僅僅因為它續航夠長，防護等級做到了IP66、IP68、IP69、IP69K全滿配，再加上太極緩震架構2.0，榮耀Power2還拿到了SGS金標五星整機抗跌耐摔和抗擠壓認證。

通信方面搭載C1+晶片和鴻燕六翼天線，平行雙軌天線設計讓弱網信號提升了200%，通過SRTC電梯強信號與精準導航雙場景五星認證。（中關村在線提供）

通信方面搭載C1+晶片和鴻燕六翼天線，平行雙軌天線設計讓弱網信號提升了200%，通過SRTC電梯強信號與精準導航雙場景五星認證。AI戶外模式集成了網絡調度、戶外通話降噪、屏幕增強和異常天氣提醒，這些功能在野外或者惡劣天氣下很實用，對戶外場景十分友好。

vivo Y600 Pro

vivo Y600 Pro的電池容量10200mAh，配合CF-PACK注塑封裝工藝把電池封裝體積降了30%。中關村在線五小時重度續航測試結束後還剩77%電量，日常輕度使用一天一充沒壓力，重度使用連着玩大半天也不用找充電器。

中關村在線五小時重度續航測試結束後還剩77%電量，日常輕度使用一天一充沒壓力，重度使用連着玩大半天也不用找充電器。（中關村在線提供）

此外，這塊電池還實用了第二代半固態電池技術，讓它在零下20度到40度的區間裏都能穩定放電，北方冬天在戶外刷手機不會出現電量斷崖式掉落的情況，極寒環境下還能保持39小時通話。90W遠航閃充80分鐘充滿，充電5分鐘能支撐4.6小時通話，快沒電的時候微電精靈2.0會自動進入低電應急模式，還能撐着顯示車牌4分鐘、通話20分鐘。

IP68和IP69雙認證，三層防水結構支持1.5米水深浸泡24小時和80度熱水沖刷，紅酒、咖啡、汽水飲料潑濺也不影響使用，濕手觸控在雨天和洗手後操作屏幕都比較順暢。

系統內置了職業模式和搶單引擎，戴頭盔狀態下的面部識別率提升了33%，接單時網絡鏈路自動優化，鎖屏時間可以延長到20分鐘免去反覆喚醒，免提通話增強在風噪環境裏也能聽清，十分適合外賣騎手和網約車司機這類職業人群。

寫在最後

10000mAh在兩年前還屬於尿袋的容量，現在裝進了手機裏，機身厚度還能控制在8mm左右，可以說是有續航有手感。當然，電池容量到了這個級別之後，用戶在選購時考慮的東西也在變化，上述四款手機各有各的特點，除了長續航很耐用外，有的信號突出，有的顏值出眾，也有的性能能打，大家在選擇時也可以根據需求選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】