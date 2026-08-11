Apple秋季發佈會傳定於9月9日　iPhone 18系列/Ultra還有新Watch

外界關注的Apple年度重磅活動即將登場。據海外供應鏈透露的最新消息，Apple目前正緊密籌備今年的秋季新品發佈會，部分提早安排協助發佈會相關工作的線上與線下零售店員工，據報已接獲內部通知，這場年度活動確定會在9月上旬舉行。



按照Apple過去多年的慣例，秋季iPhone新品發佈會大多安排在9月第二個星期二或星期三。由於今年9月7日適逢美國當地勞動節公眾假期，業界普遍推測Apple將會順延至9月9日星期三舉行發佈會。

業界普遍推測Apple將會順延至9月9日星期三舉行發佈會。（X@MajinBuofficia）

這樣的時間安排能為參與活動的工作人員以及全球媒體留出充足的錯峰出行時間，避開假期後的返程高峰。值得關注的是，這亦是Apple新任CEO John Ternus正式上任後，首次親自主持的全系列新品發佈會，整場活動的產品排布與整體風格走向均備受矚目。

iPhone ultra（fpt.）

在新品陣容方面，本次發佈會除了常規更新的iPhone 18 Pro系列之外，醞釀多年的首款摺疊屏手機iPhone Ultra預計亦會正式亮相。除此之外，現場預計還會同步公佈Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4、新款HomePod mini，以及一款定位為智能家居中樞的專屬新設備。

除此之外，現場預計還會同步公佈Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4、新款HomePod mini，以及一款定位為智能家居中樞的專屬新設備。（X@ApplesClubs）

不過受限於全新工藝的生產挑戰，首批iPhone Ultra的初期產能可能相當有限，甚至不排除推遲至今年第四季度才正式公開發售，預計初期現貨供應將非常緊張。

在售價方面，供應鏈消息指出頂配版iPhone Ultra售價可能高達2499美元（約港幣19,610元），而標準版iPhone 18 Pro起售價亦可能達到1399美元（約港幣11,000元）。按往年港行與各地區的定價規律推算，若打算第一時間入手頂級配置機型，消費者恐怕需要準備充裕的預算應對新一輪的價格調升。

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