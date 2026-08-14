JCB Hydromax氫動力車搭挖泥機引擎　極速653km/h！創FIA世界紀錄

JCB Hydromax在美國博納維爾鹽灘（Bonneville Salt Flats）使用氫動力車創造了一項新的國際汽聯（FIA）世界陸地速度紀錄。這款氫動力車型首次出場便跑出了400.623英里/小時（644.740公里/小時）的平均速度，隨後，賽車掉頭駛向相反方向，最終跑出了驚人的412.135英里/小時（663.267公里/小時）平均速度。



兩次成績取平均後，JCB Hydromax最終以406.320英里/小時（653.909公里/小時）的平均速度創造了新的世界紀錄。

JCB Hydromax在美國博納維爾鹽灘使用氫動力車創造了一項新的國際汽聯（FIA）世界陸地速度紀錄。（JCB Hydromax）

JCB Hydromax時速達653km/h破世界紀錄：

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這一成績遠遠超過此前185.5英里/小時（298.5公里/小時）的氫動力車輛陸地速度紀錄，同時也打破了2006年的世界柴油動力陸地速度紀錄（創下紀錄的車輛為JCB Dieselmax，成績350.092英里/小時，也就是563.418公里/小時）。

JCB Hydromax全長32英尺（9.75米），搭載兩台JCB「基於量產產品打造」的氫燃料挖泥機引擎，可輸出1600馬力，JCB表示，這些引擎「與目前英國生產線下線的JCB工程機械和設備所使用的引擎相同」。

公司董事長表示：

20年前，我們駕駛JCB Dieselmax來到博納維爾鹽灘，展示了英國工程技術利用柴油動力能夠做到什麼，今天，我們再次做到了——這一次使用的是氫動力引擎。

值得一提的是，儘管兩項紀錄相隔20年，但駕駛Hydromax和Dieselmax創造紀錄的都是英國皇家空軍退役飛行員、現為聯隊長的Andy Green。

他曾駕駛ThrustSSC跑出763.035英里/小時（1227.986公里/小時）的速度，成為世界上速度最快的人，也是目前唯一一位在陸地上突破音障的人。

取得新紀錄後，Andy Green表示：「這輛車（Hydromax）表現得非常出色，穩定、強勁，而且速度極快， Dieselmax創造紀錄20年後，再次駕駛氫動力賽車創造世界陸地速度紀錄，是我的巨大榮幸。」

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