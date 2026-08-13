Ferrari首款純電超跑Luce外觀遭負評　卻2個月賣爆完成全年目標

此前Ferrari首款純電車型Luce正式發布之後，不少國內用家都對它的外觀設計吐槽不斷，但實際市場反饋完全出乎很多人的意料，爭議絲毫沒有影響這款超跑的銷售表現，終端訂單情況格外火爆。



哪怕這款全新車型的外觀設計方案，從亮相之初就引發了全球投資者和車迷群體的廣泛爭議，但是靠着中國市場釋放出的強勁消費需求支撐，Ferrari旗下的首款純電車型Luce已經提前完成了本年度的全部銷售目標。

此前Ferrari首款純電車型Luce正式發布之後，不少國內用家都對它的外觀設計吐槽不斷，但實際市場反饋完全出乎很多人的意料。（Ferrari）

Ferrari首款純電車型Luce外觀展示：

+ 14

Ferrari官方對外並未公開過Luce這款車型的具體年度銷量目標，不過據兩位行業知情人士向外透露，品牌內部最初制定的全年銷售計劃相當保守，原定全年的交付量還不到500輛。

這款純電超跑的外觀設計，由前蘋果首席設計官喬納森·伊夫（Jony Ive）親自操刀完成，全車的工藝和用料都對標頂級定製化超跑標準，國內市場的起售價折算後約合425萬元人民幣，屬於面向高淨值群體的頂級小眾奢侈品。

其中一位知情人士透露，Ferrari早在今年7月就已經達成了原定的全年銷售目標，距離這款車型今年5月才正式全球發布，前後間隔僅僅過去兩個月時間，後續新增的意向訂單都要順延到下一個生產年度才能安排交付。

【延伸閲讀】最強量產Porsche！純電Cayenne擁1140匹 自研電池16分鐘快充80%（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】