Lenovo拯救者Y700無極！8.4吋165Hz電競平板　可插SIM卡獨立上網

Lenovo正式公布全新AI平板拯救者Y700無極，這也是系列第一款支持5G網絡的小尺寸平板，新品定檔8月25日19點線上發布會，目前在內地全渠道預約通道已經開放。



不少人使用小平板都會遇到一個麻煩，出門只能依靠Wi-Fi或者手機熱點上網，想要獨立聯網一直沒有合適選擇。

Lenovo正式公布全新AI平板拯救者Y700無極，這也是系列第一款支持5G網絡的小尺寸平板。（微博@聯想拯救者）

Lenovo拯救者Y700無極可插SIM卡上網：

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這次拯救者Y700無極補齊了這塊短板，原生支持5G網絡，可以插入SIM卡獨立上網、接打電話，外出玩遊戲、睇影片不用再依賴手機共享網絡。機身優化天線佈局，橫握遊戲的時候，不容易遮擋信號。

外觀延續拯救者家族設計，提供多款配色，後置標誌性LEGION大標識，相機鏡頭周邊配備RGB環形燈，電競辨識度很高。整機主打便攜手感，尺寸適合單手握持，長時間橫屏手遊不會過分累贅。

屏幕配備8.4英寸OLED電競顯示屏，擁有165Hz高刷新率，3400Hz瞬時觸控採樣率，手遊操作跟手。

屏幕支持3840Hz高頻PWM調光，通過萊茵護眼認證，長時間使用能夠減輕視覺疲勞，峰值亮度達到4000nits，戶外強光下畫面也清晰可見。

性能配置直接拉滿，搭載第五代驍龍8至尊領先版處理器，搭配LPDDR5T記憶體及 UFS4.1 Pro儲存空間。

內部配備大面積VC散熱，高負載遊戲下溫控表現更穩定。平板預載天禧AI，除了遊戲場景之外，也能滿足日常學習、輕辦公需求。續航搭載7500mAh電池，支持68W有線快充，續航和補電速度兼顧。

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