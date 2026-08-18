DJI Osmo 360 II實測｜一吋感光配8K全景加智能追蹤 拍Vlog更實用

DJI Osmo 360 II 實測｜DJI 最新發表的 Osmo 360 II，直接將360拍攝硬體規格推向原生 8K/60fps 解像度，同時換上全新 1 英吋方形感光元件。令過去全景相機常被詬病的夜拍雜訊與低動態範圍，如今獲得解決。最新旗艦新品絕非單純的小幅改款，強悍功能讓戶外記錄變得空前輕鬆。記者就提早了幾天將新機入手實測，看看新機值不值得大家升級。



DJI Osmo 360 II實測

鏡頭畫質表現出色

DJI Osmo 360 II 新機採用專為全景拍攝設計的方形高動態感光元件，其感光利用率比傳統 1 吋元件大幅提升 25%。配合高達 14.5 級的動態範圍與 2.4 μm 融合大像素，相機在處理日落逆光或隧道出入等場景時，前後鏡頭獨立曝光能有效保留亮暗部細節。實測可以看到就算在樹林與強光交替的林蔭大道背對刺眼陽光，天空雲層細節依然清晰保留，影像亦完全沒有過曝或失真，畫面銳利度出色，光影過渡亦都十分自然。

全加入可更換鏡片設計，可隨時迅速在現場自行修復

然後再在夜拍時因應其 f/1.9 大光圈與 AI 超級夜景 2.0 降噪演算法，紅綠燈等高光位置壓制得宜，暗光環境下也能清晰還原。原生 8K/60fps 的超高畫質全景畫面，風景影像十分清晰。加上規格支援高達 1.2 億像素相片，另外提供 16K 全景靜止縮時與 8K/120fps 時空凝固慢動作功能，後製彈性極大。系統支援 10-bit 色深與 D-Log M 色彩模式，為專業影視製作人員提供極大調色空間，最高更可解鎖 64 倍慢動作。

DJI Osmo 360 II 試片

主角跟隨與自動剪輯十分實用

拍攝全景影片最繁瑣的步驟向來是後期構圖與運鏡，而全新的主角跟隨功能則透過先進 AI 演算法徹底解決了這個難題。在拍攝時系統已經可以自動辨識並牢牢鎖定移動目標，無論相機如何翻轉或劇烈晃動，主角始終會被維持在畫面正中央，省卻後期手動調整時間。配合標配的隱形自拍桿與前後同拍模式，用家在電單車騎行或單人滑雪時，無須依賴拍攝團隊也能輕鬆營造出第三人稱跟拍視角。

實測時將相機安裝於車把、車尾、頭盔頂部或前輪側邊，皆能呈現出宛如專業電影般的張力角度，運鏡流暢自然。配對省時高效。新加入的 NFC 一碰即連功能大幅簡化連接流程，透過 DJI Mimo app 即可自動挑選高光片段並套用創意範本，迅速生成短片分享。

機身防護設計上進行了全方位強化

利用專用app，可以簡單為影片作剪輯

內建儲存空間與防護力比上代出色

面對極端戶外環境的考驗，機身僅重 183g 的相機在防護設計上進行了全方位強化，鏡頭表面升級至二代光學超硬金剛膜。大幅提升防刮與耐磨性能之餘，全新加入的可更換鏡片設計更讓用家在拍攝期間遭遇意外受損時，能夠迅速在現場自行更換，避免旅程畫面毀於一旦。

機身設計極具巧思防護令人安心，儲存規劃更見心思。相機內置高達 105GB 儲存空間，實測拍攝過程中，若外置 microSD 卡空間錄滿，用家可即時將儲存位置切換至機身內存繼續錄影，到休息點再更換記憶卡，實現無縫銜接。機身裸機即具備 10m 防水能力，配合專用全隱形防水殼更可深潛至 50 公尺的海底進行全景探索，應付水下攝影游刃有餘。造工紮實可靠。

電力續航力大幅進步

高規格高畫質錄影無可避免會帶來龐大電力消耗，相機為此配備了 2150 mAh 的耐低溫增強續航電池。在 8K/30fps 的高負載錄影規格下，常溫環境依然能提供長達 100 分鐘的持續拍攝時間。搭配雙向磁吸續航延長桿使用，最長可額外提供 180 分鐘的運作時間。電力十分持久，充電速度極快。支援快速充電技術讓相機在短短 22 分鐘內即可恢復 80% 電量，徹底紓緩戶外拍攝的電量焦慮。

2150mAh電量足夠連拍近100分鐘的影片

擴充生態同樣完整，機身採用雙向磁吸快拆設計並配備 1/4 吋螺紋孔，兼容各種官方與傳統攝影配件。收音方面支援透過 OsmoAudio 直連 DJI Mic 3 及 DJI Mic Mini 2 等無線麥克風發射器，全系統一的 D-Log M 色彩科學讓全景素材與無人機、運動相機畫面完全統一。

DJI Osmo 360 II 標準套裝香港官方售價為 $3,899，而包含多顆電池與配件的暢拍套裝售價則為 $4,699。