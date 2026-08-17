iPhone 17系列傳最快月底全球加價！全因AI漲價潮　最高加近千元

隨着全球記憶體價格一路持續走高，上游核心物料成本不斷攀升，蘋果除了此前傳出即將發布的iPhone 18系列會全線上調定價之外，還計劃把在售的iPhone 17系列也在全球範圍內啟動漲價動作。



據供應鏈內部流出的最新消息，蘋果可能會在本月底之前正式完成全球各區域的iPhone 17系列調價流程，不同機型的漲幅最高不會超過千元港幣，整體調價幅度參考此前日本市場的落地標準。

據供應鏈內部流出的最新消息，蘋果可能會在本月底之前正式完成全球各區域的iPhone 17系列調價流程。（Apple）

事實上蘋果早前就已經先在日本市場對iPhone 17系列執行了漲價操作，給出的官方核心理由就是記憶體成本暴漲，現在把日本區域的調價模式推廣到全球其他市場，完全在行業各方的預期之內，算不上什麼突發動作。

蘋果日本區在今年7月17日就已經官宣了全產品線調價，這次漲價覆蓋的機型非常廣，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 17e還有上一代的iPhone 16全系機型，沒有任何遺漏。

蘋果日本區在今年7月17日就已經官宣了全產品線調價。（Apple）

當時日本區公布的漲幅範圍在8%到11.3%之間，定位輕薄款的iPhone Air漲幅最高，直接達到11.3%，iPhone 17 Pro Max漲幅也有10.3%，單台售價直接上調了2萬日元（約港幣987元）。iPhone 17標準版的漲幅也接近10%，所有在售機型全部受影響。

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按照當時的日元兑港幣匯率換算，日本市場單台iPhone的購置成本上漲幅度大約在600元到1000元區間，頂配大存儲版本的差價幾乎摸到了千元門檻，和供應鏈早前傳出的漲幅上限完全吻合。

這次全球範圍的iPhone 17系列調價，漲幅基本會和日本市場的標準對齊，不少還在觀望等降價入手新機的用戶已經在社交平台曬單趕在漲價前下單，生怕多花上千元的額外成本，這波漲價之後蘋果今年新老兩代iPhone的定價門檻，都會比往年同期高出一大截。

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