小米入門投影機發佈 亮度提升38%白天拉窗簾即可看 首發價吸引
撰文：快科技
出版：更新：
小米最新上線了一款新品REDMI投影儀4，定位家用入門級，預約首發價999元（人民幣）。（香港暫未發售）
1. 擁有360流明CVIA亮度，較前代提升38%，白天拉簾可正常觀看；通過SGS低藍光認證，有效過濾415nm-455nm短波藍光，減少長時間觀影對眼睛的傷害。
2. 1080P物理分辨率、1.2:1投射比，可投出最大120英寸巨幕，適合卧室、小戶型客廳觀影。
3. 搭載定製密閉式光機，防塵性更好，延長使用壽命的同時減少色彩偏差，色彩還原度較開放式光機提升明顯。
4. 搭載ToF激光感知模組，支持無感自動對焦、無感自動校正，側投、仰投角度≤15°時，可自動將畫面校正為規整矩形。
5. 支持MEMC運動補償技術，通過智能插幀減少體育比賽、動作電影等快速畫面的抖動、拖尾與卡頓，流暢度更好。
6. 搭載聯發科MT9660高性能晶片，搭配2GB+32GB存儲，保證日常使用流暢。
7. 配備雙頻Wi-Fi，系統內置投屏工具，支持手機、電腦、平板投屏。
8. 內置2×5W揚聲器+數字功放，支持藍牙音樂播放，可連接手機、平板播放音樂，當作桌面音響使用。
9. 配備HDMI ARC、DC IN、USB 2.0、3.5mm耳機接口。
10. 支持小米澎湃智聯，可在米家APP中自定義聯動場景，比如如開啟投影儀時自動關閉燈光、拉合窗簾，一鍵進入沉浸觀影模式。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】