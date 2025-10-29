Redmi新品發佈　手錶、平板、投影機外　85吋電視有這功能極吸引

Redmi已經朝着自己的目標，往前走了，怕是只有些粉絲還留在原地一臉矇蔽。看完Redmi的發佈會，感覺自己上班應該更努力的......



除了手機，還發佈了手錶、平板新配色、投影機、電視。來吧，分開來看。

1. Redmi Watch 6智能手錶

價格：599元（人民幣，下同）。

這款手錶，算是加量不加價。用的是鋁合金中框，有迷霧藍、典雅黑、皎月銀三款配色；搭配2.07英寸AMOLED四等邊屏，2mm超窄四等邊，亮度提升到2000nits；支持彩色AOD厚度9.9mm；續航給到550mAh大電池，官方稱其續航達24天。

採用全新心率窗佈局，支持水下心率監測；新增了一個便捷控制按鍵，可以直達控制中心、長按關機重啟、三擊呼叫緊急聯繫人。還有150+種運動模式，多維健康管理；24小時心率監測、全天候血氧智能監測、睡眠監測、壓力檢測、呼吸訓練、女性健康等等。

還升級到雙L1天線，定位更準確；適配了左右手正戴反戴；支持NFC；搭載小米澎湃OS 3，可更換多彩錶盤、回覆微信、碰一碰支付，並新增了多項小米生態互聯功能。

2. Redmi K Pad流金白

價格：12+256GB，2999元；16+512GB，3499元。

這款首發是今年6月，當時是先發了深邃黑、煙霞紫、雲杉綠3款顏色；配置再過一下，新配色是金屬漆噴塗工藝，防腐且耐磨；8.8英寸3K LCD旗艦屏，165Hz刷新率，全金屬一體化機身設計。

MediaTek Dimensity 9400+旗艦晶片，晶片居中架構，搭配超大面積鋁合金液冷VC；7500mAh電池，搭配67W快充、18W反向充電；雙USB-C，旁路充電Plus；還有超薄四音圈對稱雙揚，雙X軸線性馬達......

3. Redmi 投影機4 Pro

價格：1499元。

這款搭載的是全新密閉式光機，亮度提升到600CVIA流明（官方稱經CESI權威機構實測認證，真實不虛標 ）；1080P物理分辨率；1.25:1投射比，3米距離可投出120英寸清晰巨幕，卧室開燈畫面細節依然豐富。

音質體驗也越級提升了，新款內置左右雙8W大功率揚聲器；還加了常用於4000元級投影的獨立低音被動板，能達到沉浸式音效，低音渾厚有力，高音清晰通透。

另外，還搭載最新一代ToF激光感知模組，配合AI智能算法，2.3秒能完成無感自動對焦；核心配置上，MediaTek MT9660晶片、2GB+32GB存儲組合；雙頻Wi-Fi 、小愛同學語音操控、小米澎湃智聯......

4. Redmi電視X 2026系列

價格：85英寸，4799元；98英寸，7599元。

這款電視，發佈會上表示，是首次將Mini LED放到Redmi產品上；新款擁有最高880個 Mini LED分區，峰值亮度可達1300nits；支持4K 144Hz（最高專用模式提升到288Hz，分辨率最高2560x1440）高刷，外加小米青山護眼。

核心給到MediaTek MT9655四核處理器，4GB+64GB存儲，預裝澎湃OS 3；還有 Wi-Fi 6、藍牙5.2，3個HDMI接口（含2個HDMI 2.1），2個USB接口（含1個USB 3.0）......

看下來個人覺得Redmi Watch 6白色、Redmi K Pad流金白挺好看，配置什麼的也不錯；投影儀先觀望觀望。看看你們有想入手的沒？

延伸閲讀：小米智能家庭屏首發 27英寸可移動+9700mAh電池 高性價比引關注（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】