平價手機殼驚爆用醫療垃圾造！4大主流材質解析　教你防中伏選購

九月，機圈的「新機潮」即將如約而至，對於很多人來說，拿到新手機後的第一件事，並不是研究新功能，而是趕緊貼膜、套殼，避免意外磕碰。



不過，近期也出現了「低價手機殼安全問題」的熱搜，央視《財經調查》曝光，部分不法商家為壓縮成本，利用廢棄針管、輸液管等醫療垃圾加工生產低價手機殼，這類售價9.9元的平價手機殼多為無資質、無保障的「三無」塑膠軟殼，存在極大的安全隱患。

平價手機殼暗藏存極大的安全隱患。（淘寶）

事實上，市面上並非只有劣質低價塑膠殼可選，主流正規手機殼包含矽膠、TPU、PC以及近年大火的凱夫拉（Kevlar）等多種材質，不同材質性能、優勢各不相同，適配不同人群的使用需求，今天我們就來盤點下各類手機殼的材質特點，教大家根據自身需求精準選購。

矽膠殼：手感出色，性價比高

矽膠手機殼是目前最常見的一類產品。它最大的特點就是柔軟、防滑，握持時具有明顯的親膚感，當手機意外跌落時，殼體可以通過形變吸收部分衝擊力。同時，矽膠表面摩擦力較大，日常握持時不容易滑落，對於經常單手使用手機的用戶來說比較友好。

矽膠手機殼最大的特點就是柔軟、防滑，握持時具有明顯的親膚感，當手機意外跌落時，殼體可以通過形變吸收部分衝擊力。（中關村在線提供）

此外，矽膠材質化學性質穩定，耐用性較好，顏色和設計選擇也非常豐富。不過，矽膠殼材質偏厚，會增加手機整體重量和厚度；同時矽膠散熱能力一般，長時間遊戲或高負載使用時，熱量不容易快速傳導出去。另外，一些矽膠殼容易吸附灰塵和毛絮，需要定期清潔。

TPU殼：手感絲滑，透明防摔

TPU殼，也就是大家平時俗稱的「清水殼」，它是一種介於橡膠和塑膠之間的高分子材料，同時擁有柔韌性和一定硬度。相比矽膠殼，TPU殼更加輕薄，可以更好地貼合手機機身。尤其是透明TPU殼，可以保留手機原本的外觀設計，因此受到很多喜歡「裸機感」的用戶歡迎。

TPU殼，也就是大家平時俗稱的「清水殼」。（中關村在線提供）

由於材質較軟，TPU受到撞擊時能夠通過自身彈性吸收衝擊，同時具備較好的耐磨性能，能夠減少日常刮擦，但某些素質較差的TPU殼在長期受到紫外線、高溫影響後，透明材質可能逐漸變黃，影響美觀，防滑也略遜於矽膠材質。

PC殼：硬質防護，輕薄耐用

PC材質是一種高強度工程塑膠，也是很多硬殼手機殼採用的材料。相比前兩種材質，PC殼最大的優勢是硬度高、耐磨性強，可以有效抵禦日常刮擦和碰撞。同時，PC材質重量較輕，不會明顯增加手機負擔，並且擁有較好的散熱表現。

PC材質是一種高強度工程塑膠，也是很多硬殼手機殼採用的材料。（中關村在線提供）

很多透明硬殼、彩色圖案殼都會採用PC材料，通過噴塗、印刷等工藝實現豐富外觀，既能保護手機，又能滿足個性化需求。但PC殼材質較硬，安裝和拆卸時需要更加小心，同時，硬質表面的防滑能力一般，比較容易刮花，也不耐紫外線。

【延伸閱讀】iPhone熄螢幕平放竟能偷拍！內地「折射手機殼」變偷拍神器惹議（點擊連結看原文）

+ 2

凱夫拉殼：旗艦手機優選的「高端」殼

近年來，凱夫拉手機殼逐漸成為高端旗艦用戶的新選擇，凱夫拉是一種高強度纖維材料，最大的特點就是「輕」和「強」。在提供較高抗衝擊能力的同時，不會像傳統厚重保護殼一樣增加太多重量，非常符合當前旗艦手機追求輕薄手感的趨勢。

凱夫拉手機殼逐漸成為高端旗艦用戶的新選擇。（中關村在線提供）

凱夫拉殼通常擁有獨特的編織紋理，手感細膩、防滑效果好，而且不容易沾染指紋。由於材料結構特點，它的散熱表現也優於部分軟質手機殼，更適合經常玩遊戲或高頻使用手機的用戶。

當然，凱夫拉殼也有缺點。由於材料成本和加工工藝要求較高，價格通常偏貴；由於材質原因，用戶也沒法透過手機殼看到機身背板本體，更適合注重防護和質感的人群。

怎麼避免買到劣質手機殼？

最後，我們再來聊聊怎麼避免買到劣質手機殼產品。在電商平台選購時，我們需要注意商品是否支持「7天無理由退換」或「質量問題包退」，商品頁內是否有3C認證，材質正規手機殼通常會在商品詳情頁中註明材質，如上面提到的矽膠、TPU、凱夫拉等。

入手產品之前，也建議查看一下賣家資質，店鋪累計獲得多少評價，再翻翻用戶評價中的好評/差評視頻，以及近3個月的真實曬圖評論，看着這款手機殼是否真的適合你入手。

寫在最後

從矽膠、TPU，到PC、凱夫拉，不同手機殼材質其實對應不同使用場景，如果你注重舒適握持和防摔，可以選擇矽膠；喜歡輕薄透明，可以考慮TPU；追求硬防護和散熱，PC殼更加合適；預算充足、希望兼顧旗艦質感，則可以選擇凱夫拉。

手機殼雖然只是一個小配件，卻每天陪伴手機使用。選對材質，既能保護新機，也能提升長期使用體驗。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】