iPhone手機殼用不鏽鋼做更重達6磅？設計者良苦用心竟然是為這

近日在眾籌平台上出現了可以說是世界上最重的手機殼——「6磅手機殼（6 Pound Phone Case）」。



這款由實心不鏽鋼打造的保護殼重達6磅，比許多遊戲手提電腦還要沉重，其設計的目的只有一個：幫助用戶減少使用智能手機的時間。

如今智能手機都在朝着輕薄化的方向努力，但這款6磅的手機殼無疑是向着「不實用」的方向邁出了一步。

這正是設計的核心理念：極端的重量讓用戶覺得長時間使用手機過於費力，從而減少無休止地刷屏，並鼓勵用戶在進行戶外活動、運動或休閒活動時將手機留在家中。

除了沉重的重量讓長時間使用不切實際外，其巨大的尺寸也阻止了它被放進任何口袋。

更奇葩的是它由螺絲固定，用戶必須使用螺絲刀才能將其拆下，有效防止了人們在衝動時移除手機殼。

這款手機殼目前正在Kickstarter上進行眾籌，價格為210美元（約港幣1632元），此外還需支付運費、進口銷售稅和關稅，預計將在2026年1月開始交付。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】