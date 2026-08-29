7.5吋PadPhone巨屏手機值得買？塞萬級大電+風扇　取代插卡小平板

前幾天數碼閒聊站曝光了一個挺有意思的概念——「PadPhone平板手機」。按照他的爆料，某廠正在評估7英寸以上的闊屏方案，7.0–7.5英寸直屏，比例16:9 / 16:10，配置也堆得很滿：旗艦性能晶片、萬級大電池、風扇、常規影像。



這時候一個問題就擺在了我們面前：

現在手機都做到6.8英寸了，再加到7英寸以上，圖什麼？廠商是不是沒活硬整？

這個問題其實挺值得拆開聊聊。7英寸以上的超大號手機，到底是用戶真實需求的落點，還是硬件內捲催出來的偽命題？

前幾天數碼閒聊站曝光了一個挺有意思的概念：PadPhone。（微博@數碼閒聊站）

【延伸閱讀】OPPO A7 Pro Max發佈｜10,000mAh巨電厚度僅8.4mm！兼備IP69K防水（點擊連結看原文）

+ 5

我們真需要一個超大號手機嗎？

先說結論：需求一直存在，只是聲音沒那麼大。如果你常逛數碼區，會發現每隔一段時間就會有人問，有沒有能插卡打電話的小平板。

如果你常逛數碼區，會發現每隔一段時間就會有人問，有沒有能插卡打電話的小平板。（微博截圖）

這類用戶的需求很明確——他們不想同時揣著手機和平板出門，就想要一個螢幕夠大、能通話、能移動上網的一體設備。對這部分人來說，PadPhone不是新鮮概念，而是遲到很多年的答案。而從實用角度看，超大號手機也確實有幾個常規尺寸手機補不上的優勢。

1. 常規尺寸手機對大字體不夠友好

家裏有老花眼的長輩用手機的朋友或許見過這種場景：他們把字體和圖標調到最大，結果微信聊天框裏一行只能顯示幾個字，設置頁面的按鈕被擠得歪歪扭扭，甚至有的App放大後直接出現佈局偏移，點不到關閉鍵。

7.7英寸的螢幕娛樂場景展示：

常規尺寸手機在「超大顯示模式」下的優化普遍不到位，螢幕就那麼大，系統把字強行放大，界面卻沒有對應的自適應邏輯，交互體驗自然崩盤。如果螢幕直接來到7英寸以上，這種矛盾會緩和很多——不是字體被硬撐大，而是原本就有足夠的空間給大字體呼吸。

2. 更大視野，確實更爽

從娛樂角度來說，看視頻、打遊戲，更大的顯示面積就是更直接的感官升級。同樣一部劇，6.7英寸和7.5英寸的畫面衝擊力差距，比你想象中明顯。更別說有些遊戲的UI在常規手機上本身就擠，大螢幕能直接解放視覺。

辦公場景也一樣。打開Word、Excel或者PDF，常規手機不放大根本看不清表格裏的字，放大後又得來回拖。7英寸以上螢幕雖然沒法替代真正的平板或手提電腦，但看文檔時不用局部放大就能基本看清，這個體驗差是真實存在的。

3. 更大機身，意味著更猛的堆料空間

手機內部空間從來都是寸土寸金。尺寸一旦放開，電池、散熱、揚聲器、馬達這些能直接影響體驗的硬件，都能更從容地往裏塞。

數碼閒聊站的爆料裏直接點出了萬級大電池 + 風扇的組合，這其實很說明問題：普通直板機很難同時塞下超大電池和主動散熱，但7英寸以上的機身可以。更強的散熱意味著晶片能更持久地跑在高性能區間，更大的電池意味著重度用戶終於能擺脱續航焦慮。

4. 它不只是手機，更像一個多場景智能終端

再往遠一點看，超大號手機的意義可能不止於「更大的手機」。摺疊屏的探索已經讓我們看到一種趨勢：手機螢幕正在從單一的訊息窗口，變成更複雜的多任務工作台。

vivo X Fold6這類大螢幕摺疊機，展開後可以做更靈活的分屏多任務，遠控電腦時畫面也更清晰，更像一台真正的PC。（中關村在線提供）

比如vivo X Fold6這類大螢幕摺疊機，展開後可以做更靈活的分屏多任務，遠控電腦時畫面也更清晰，更像一台真正的PC。超大號直板機雖然沒法摺疊，但它有一塊固定的大螢幕，在分屏辦公、手寫筆交互這些場景上，天然比6英寸級別的常規手機更合適。

螢幕大了，手寫筆的交互空間也更舒展。需要線上簽字的時候，不用再臨時去找平板，直接在手機上簽完就行。至於手寫筆的收納，因為機身變寬，不管是類似Samsung S Pen那樣塞進機身，還是做一支小一號的手寫筆吸附在側邊，都比現在單獨收納一支筆方便得多。

螢幕大了，手寫筆的交互空間也更舒展。（中關村在線提供）

所以回到這個問題——我們真需要超大號手機嗎？對特定人群來說，答案是肯定的。它不是所有人的剛需，但確實是一塊長期被忽略的需求拼圖。

為什麼現在沒有超大號手機？

既然超大號手機有這麼多好處，為什麼主流廠商一直沒大規模跟進？原因很簡單：它帶來的問題，和它的優勢一樣明顯。

1. 便攜性會大打折扣

這是最直接的體驗代價。7英寸以上的手機，前褲兜大概率塞不進去，後褲兜塞進去之後坐下來會頂腰，夏天穿短褲時甚至會成為負擔。單手操作基本就別想了，這個尺寸和隨之而來的重量，註定了它是一款需要雙手握持的設備。

你可以說它像小平板，但這正是超大號手機最尷尬的地方：它卡在「能打電話的平板」和「不夠便攜的手機」之間，兩邊的優勢都沒法完全佔住。

【延伸閱讀】Lenovo拯救者Y700無極！8.4吋165Hz電競平板 可插SIM卡獨立上網（點擊連結看原文）

+ 3

2. 用戶認知的改變需要時間

消費者對手機尺寸的認知，是被市場一點點教育出來的。

智能手機剛普及時，4英寸在很多人眼裏已經是大螢幕；後來5英寸以上才被稱為大螢幕；到了全面屏時代，6.8英寸反而成了常規尺寸。這個過程中，7英寸左右的手機並非沒出現過，但市場反響普遍一般。

這背後的邏輯是：尺寸升級必須踩著用戶的接受閾值走，不能一步到位。如今6.8英寸成為常態，說明大眾的「大螢幕耐受度」終於被拉到了可以夠一夠7英寸的門檻。但這一步能不能邁過去，還要看廠商怎麼引導、產品怎麼做。

3. 它可能會搶摺疊屏的飯碗

這是一個很現實的商業考量。摺疊屏和超大號直板機的共同賣點，本質上都是「更大的顯示面積」。摺疊屏靠可摺疊結構在便攜和大螢幕之間找平衡，但代價是貴、厚重、結構複雜。超大號直板機沒有摺疊結構，做不到揣兜裏就走，但它可以賣得更便宜，可靠性也更高。

如果PadPhone真的做起來，勢必會分走一部分本來想買摺疊屏、但又嫌摺疊屏貴的用戶。對於已經押注摺疊屏的廠商來說，這不是一個輕鬆的決策。

而如今手機硬件成本普遍上漲，中端機和旗艦機都在捲配置、捲價格，廠商確實需要一些新形態來刺激市場。PadPhone的出現，看起來也就是順理成章的事了。

超大號手機，到底能不能買？

這個問題其實沒有標準答案，關鍵看你的使用場景。

1. 對插卡平板有執念的朋友，可以直接衝

未來的小平板不一定都支持插卡，但超大號手機一定具備常規手機的所有功能。它就是你要的「能打電話、能上網的小平板」，而且這個需求已經被壓抑了很多年。

2. 對便攜性不那麼在意的朋友，可以考慮

如果你平時通勤帶包、衣服口袋夠大，或者主要在家裏/辦公室使用手機，那超大號手機的缺點對你來說並不明顯。相反，它的大螢幕、長續航、強散熱、更適合辦公的特性，反而可能戳中你的痛點。

超大號手機畢竟是一個新品類，軟件適配、配件生態、實際握持體驗都需要時間打磨。除了便攜性和單手操作這兩個硬門檻，它在其他方面基本沒什麼明顯短板。而隨著廠商投入更多資源，未來超大號手機很可能還會長出一些現在想不到的獨特體驗。

寫在最後

說到底，PadPhone平板手機並不是一個「為了創新而創新」的強行產物。它的需求一直存在，只是過去沒被主流廠商認真回應。如今在手機硬件同質化、成本上漲的背景下，廠商重新撿起這個方向，既是尋找差異化賣點，也是在試探用戶對「更大螢幕」的接受上限。

它大概率不會成為所有人的主力機，但對特定人群來說，這可能是一款「終於等到你」的產品。那麼問題來了：如果7.5英寸的PadPhone真的上市了，你會買嗎？還是會繼續堅守現在的6.8英寸常規旗艦？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】