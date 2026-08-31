iPhone Ultra摺機未發布先開賣！Caviar推奢華版　最貴售價超15萬

iPhone Ultra，無疑是今年科技圈的頂流之一。作為蘋果首款摺疊屏，已經研發了好幾年，終於等到發布量產階段。眼看日曆就要翻頁到9月，這款新機的關注還在持續升高。



綜合多方平台的相關爆料，其形態、屏幕、性能、影像等等配置訊息，愈發清晰起來。按照此前的慣例，抓住這大好的時間節點，一些第三方平台開始「搞事情」了。例如趕在蘋果新機正式發布前，直接先在第三方官網上架定製版，不僅可以搶一波熱點和關注，順便精準鎖定第一批意向客戶。

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今天要聊的，就是奢侈定製品牌Caviar，目前已經在官網正式上架了「iPhone Ultra定製」系列，也已經開了預售。這裏先補充一下，如果有朋友不解，為什麼蘋果官方都沒發布，這些個高奢數碼定製品牌就可以搶先一步，這對嘛？

Caviar目前已經在官網正式上架了「iPhone Ultra定製」系列，也已經開了預售。（Caviar）

其實這還真是基本操作，之前也這麼幹。無非是這些第三方其實跟上游供應商有長期合作的，訊息足夠確定的時候，就可以先上連結，後續正式發布有什麼偏差也沒事，直接在發售後調整就行了。

當然這也側面說明，iPhone Ultra，真的要跟iPhone 18 Pro系列同台炸場啊！目前多方預計的是9月9日凌晨1點開蘋果的秋季發布會。回到前面要聊的定製版上。

根據Caviar官網公開消息，這個「iPhone Ultra定製」系列有8款可選；預售的價格在13840-18840美元不等，換算港幣約10.85萬-14.77萬元左右。嗯......這個價格還是老配方。

Caviar官網「iPhone Ultra定製」系列：

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主打一個高端定製限量嘛，差價就在不同版本的「用料」上。當然，全系也提供256GB/512GB/1TB三種不同ROM可選，中間也會產生差價。還是老觀眾視角，直接上最貴的版本，那當屬這個「液態金屬」版本了。

18840-19560美元（約合港幣14.77萬-15.33萬元）的預售價，奢華得沒邊了。整機就是純銀打造，包括機身背面流暢的雕塑線條與流動波紋、內嵌的3D蘋果Logo、機身框架、鏡頭模組等等。這款限量17台，有錢的小主們，有沒有心動的啊？

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再來看這個系列最便宜的吧。有一個「鈦合金」定製版，13840-14560美元（約合港幣10.85萬-11.41萬元）的預售價。其他能提供的自定義服務，例如側邊個人雕刻、添加自己的元素等等都可以進一步提要求。

這款比較低調，強調的是用戶專注、自信、簡潔的風格。用料選擇的是天然黑色鱷魚皮，再搭配機身與裝飾元素的鋼板鈦金屬，外加背面的三維蘋果標誌是航空鈦合金製成的。用官方的話說，整機彰顯科技力量與嚴格審美。

這個限量19台，你們覺得咋樣？其他幾款的核心，有的是「覆盆子粉色鱷魚皮革與925純銀的冷光設計搭配」；有的是之前聊過的「史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）傳奇黑色高領毛衣的一塊碎片」；還有「碳纖維配金線、珍貴框架，18K黃金3D蘋果標誌」等等。

這就是定製版本的意義了，貴得五花八門，看得人眼花繚亂。加上這款iPhone Ultra是「史上最貴iPhone」的頭銜，那可真是富貴堂皇了。要是到時候搶不到iPhone Ultra，看看要不要整台定製版吧，直接升級成「首批拿到專屬定製款」的尊貴用戶身份，哈哈哈。不開玩笑了哈，算是借這個Caviar官網上架的「iPhone Ultra定製」系列，提前告訴大家，發布的消息八九不離十。

另外價格肯定便宜不了，結合此前的配備爆料訊息：

外屏約5.3英寸，內屏約7.8英寸；

展開4.5mm，摺疊後約9mm，鈦合金中框；

核心或將搭載A20 Pro晶片，搭配12GB RAM；

5800mAh電池搭配45W有線、15W MagSafe無線；

後置雙4800萬像素主鏡頭+超廣角組合等等。



此前預計的起售價都在1.5萬往上了，考慮到漲價因素和定位的旗艦機型，感覺得往2萬去啊。馬上就要揭曉答案了，最後再來看看大家的心態，有考慮多方因素依然決定入手的嗎？

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