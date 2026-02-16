L2、NOA、AEB是什麼？拆解智能駕駛術語　這些功能關鍵時刻能保命

當整個汽車行業正不斷向智能化方向前進時，「智能駕駛」、「輔助駕駛」就成了避不開的話題。隨之而來的，是一堆像 L2、L3、NOA、AEB、ACC、LKA 這樣聽著高深、實則讓人一頭霧水的縮寫。



本文就用盡量通俗的方式，幫大家理清它們到底是什麼意思，面對這些術語時不至於一臉茫然。

自動駕駛到底怎麼分級，從L0–L5說起

首先是最常見的一組——L0到L5，這是國際汽車工程師學會（SAE）定義的自動駕駛分級體系，從0到5，一共六個等級，數字越大，代表車輛承擔的駕駛任務越多。

L0其實就是「沒有自動駕駛」，所有操作仍由人來完成。即便車輛配備了泊車鏡頭、泊車感應、ESP等常見安全功能，也仍然屬於L0範疇，因為這些功能並不會替代你的駕駛行為。

L1可以理解為「有一些駕駛輔助」，例如主動式定速巡航或者行車線保持系統，但它們往往只針對某一個維度發揮作用，比如只管油門煞車，或者只負責微調軚盤，並不能穩定同時完成兩者。

L2則是目前最普及的一檔，也是大家討論最多的檔位。這個級別的系統，已經可以在一定程度上同時控制車輛的加減速和部分轉向，例如跟車巡航加行車線保持聯合使用。很多車款會在宣傳中提到「L2級輔助駕駛」、「高級輔助駕駛」等字樣，說的基本就是這個級別。

但必須強調的是，L2仍然只是輔助駕駛，駕駛責任依舊在司機一方，你仍需要始終保持注意力，並隨時準備接管車輛。至於有時候提到的「L2+」、「L2.5」等說法，更多是產品層面的體驗差異，並不是嚴謹的國際分級。

L3被稱為「有條件自動駕駛」。理論上，在某些明確限定的場景下，車輛可以承擔主要駕駛任務，比如在限制嚴格、道路清晰的高速公路場景中，系統允許司機在短時間內把注意力從道路上移開。但一旦系統判斷風險出現，仍會要求司機及時接管。由於涉及責任劃分、法規支持等更複雜的內容，目前真正意義上的L3落地應用並不算多。

L4則已經接近我們通常理解的「自動駕駛」，車輛可以在明確區域內完全由系統接管，比如特定城市、特定路線的無人駕駛的士。L5則屬於完全自動駕駛，甚至不再需要軚盤，目前距離真正落地還有很長距離。

到了這裡，其實可以先得出一個簡單結論：普通消費者當前能夠買到的大部分車款，仍處在L2級別，也就是「輔助駕駛」。這意味著，再智能的功能，本質都是幫你開車，而不是替你開車。這一點，值得始終牢記。

頻繁出現的英文名詞，到底代表著什麼

說完分級，再來看幾個經常被提到的英文名詞。

AEB是其中最重要、也是最實用的一個，全稱「自動緊急煞車系統」（Autonomous Emergency Braking）。它的工作邏輯是，當系統通過傳感器監測到你與前方障礙物距離過近，且可能存在碰撞風險時，會先進行預警；如果此時司機仍未採取有效煞車動作，系統就會主動施加煞車力度，盡可能避免或者減輕碰撞。

這類功能在實際道路安全上意義非常大，因為它往往能在司機疏忽、注意力分散或判斷失誤時，提供「最後一層保障」。不過，AEB並不等於「永遠不會追撞」。系統效果仍然會受到光線、天氣、目標類型、路面狀況等因素影響。在極端情況下，識別和煞車力度也可能存在限制。因此更準確的理解是：AEB大幅提升了行車安全性，但並不意味著可以放鬆警惕。

ACC是很多人比較熟悉的縮寫，全稱「主動式定速巡航控制」（Adaptive Cruise Control）。與傳統定速巡航只能保持固定車速不同，ACC可以根據前車距離自動加減速，實現跟隨行駛。這使得高速公路巡航、長途駕駛時更加輕鬆，有些系統甚至可以在擠塞狀態下實現低速跟隨。但同樣，ACC不是放手駕駛，司機仍需保持注意力，隨時準備干預。

另外一類常見縮寫是LKA或LCK，分別指行車線保持輔助和行車線置中保持。前者通常在車輛無意識偏離行車線時，通過軚盤微調將車輛拉回行車線；後者則會更主動地幫助車輛保持在行車線中央行駛，連續性更強，也更接近部分轉向輔助的效果。

近兩年被頻繁提到的NOA，則是「領航輔助駕駛」（Navigation on Autopilot）。簡單來說，它是在輔助駕駛能力的基礎上，進一步結合導航數據，讓車輛可以在高速公路或者部分城市道路上，更智能地完成跟車、切線、進出匝道等操作。這樣一來，整體行駛體驗會更接近「被輔助完成整段路程」，而不是只在直路才開啟系統。

但從分級標準上看，NOA仍然屬於L2輔助駕駛，司機仍是責任主體，需要始終保持注意。

此外，還有ICA、TJA等縮寫，分別對應「智能巡航輔助」和「交通擠塞輔助」。這類功能通常是在低速或者擠塞環境下，通過聯動油門、煞車和轉向輔助，減輕司機在頻繁起步停車中的負擔。

最後

很多人會產生一個疑問：既然不少車款都號稱支持L2或者類似的功能，為什麼開起來體驗差異會這麼大？事實上，影響輔助駕駛體驗的因素非常多，包括傳感器類型和數量、演算法能力、識別精度、地圖數據、軟硬件協同水平、以及廠商在安全策略上的取向等等。即便名稱類似，背後的工程能力和應用邏輯也可能完全不同，這也是為什麼有些系統給人的感覺更平順、更自然，而有些則會略顯「生硬」的原因。

對於普通消費者來說，大家還是要理性看待，牢記輔助駕駛本質，這些功能是降低負擔的工具，而不是替代駕駛的存在。同時也要結合自身用車場景選擇功能，例如高速出行較多，主動式定速巡航、行車線保持意義更大；城市通勤擠塞嚴重，擠塞輔助、城市領航等功能更有價值。最後，任何時候，注意力始終要放在路面和環境上，功能只是幫助我們更安全、更輕鬆，而不是給自己找藉口。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】