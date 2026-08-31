中企推AI激光滅蚊器　雷達追蹤精準射殺　App竟設全球打蚊排行榜

據報道，近期，中國企業Photon Matrix推出了一款AI激光滅蚊追蹤器，依靠多感應器融合技術，實現無化學添加的物理滅蚊，兼顧室內、戶外多種使用場景。這款設備整合激光雷達、毫米波雷達與AI視覺演算法，搭配精密激光模塊，能夠在半徑6米、90度扇形範圍內持續搜尋蚊蟲目標。



它可以捕捉體型僅2毫米、飛行速度最高每秒1米的蚊子，還能通過特徵分辨蚊蟲與蝴蝶等其他飛蟲，不會隨意攻擊有益昆蟲。雷達捕捉到蚊子之後，系統會快速完成定位，自動調整激光角度實施滅殺，整套流程全自動運行，無需人為操作。

中國企業Photon Matrix推出了一款AI激光滅蚊追蹤器。（YouTube@Photon Matrix）

AI激光滅蚊追蹤器戶外工作畫面：

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產品劃分兩個版本，適配不同環境。戶外版配備可360°旋轉支架，搭載可視藍色激光，適合庭院、露營等場景；室內版改用肉眼不可見的紅外激光，運行時不會產生刺眼光線，更適合封閉居家空間。

設備還支持手機App互聯，用戶能夠查看蚊蟲分佈數據、已清除蚊蟲記錄，甚至參與全球排行榜，也可自定義掃描範圍，設置定時開關機。外接20000mAh快充尿袋，設備可以脫離電源連續工作4小時，方便戶外使用。

定價方面，戶外藍色激光版本售價1088美元（約港幣8530元），室內紅外版本為988美元（約港幣7746元）。不同於傳統滅蚊產品，該設備完全依靠物理激光完成消殺，規避化學驅蚊品帶來的氣味、殘留等問題，為防蚊提供了一條全新思路。

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