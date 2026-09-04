小米18 Fold雷軍展示小愛靈感球！一拖識圖文　兼首發玄戒O3晶片

小米全新「中摺疊」形態手機——小米18 Fold將於9月7日正式發布，目前新機已進入預熱階段。作為小米數字系列全新的產品形態，小米18 Fold定位高端旗艦，將集中展示小米在晶片、系統、大模型以及摺機結構等方面的最新技術成果。



日前，小米CEO雷軍發文預熱小米18 Fold，並展示了新機搭載的「小愛靈感球」功能，輕鬆一拖，精準識別圖文訊息，簡單一句高效完成複雜操作。

小米18 Fold搭載小愛靈感球：

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雷軍也在微博中表示：

這個體驗，是不是超級棒？

據了解，超級小愛靈感球是小米澎湃OS 4帶來的全新交互方式，計劃於9月內上線Beta版。小米表示，將精細打磨拖曳動效、優化內容識別精度。值得一提的是，小米18 Fold還將成為多項小米自研技術的集中首發平台。

外觀方面，小米18 Fold採用極窄四等邊設計，搭配超橢圓大R角，背部採用跑道型Deco，側邊則為純平包裹式中框，整體風格更加簡潔俐落。（微博@雷軍）

據官方介紹，小米將過去5年在晶片、材料、結構以及關鍵技術方面的積累應用到這款產品上。新機將首發搭載小米自研玄戒O3 AI旗艦SoC，同時配備新一代小米澎湃OS 4和Xiaomi MiMo端側大模型，三大尖端自研科技首次在小米18 Fold上集結。

【延伸閱讀】小米18 Fold官方模機曝光！玄戒O3晶片成最大亮點 9月正式上市（點擊連結看原文）

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外觀方面，小米18 Fold採用極窄四等邊設計，搭配超橢圓大R角，背部採用跑道型Deco，側邊則為純平包裹式中框，整體風格更加簡潔俐落。

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