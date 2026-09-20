0mm無邊框手機震撼登場！微凸中框暗藏黑邊　貼玻璃貼效果大減

最近傳音（TECNO mobile）曝光了一款讓人眼前一亮的「0mm無邊框」概念手機。按照流出的訊息，它的正面幾乎完全看不到黑邊，整塊螢幕像是直接「浮」在機身上，視覺衝擊力相當強，一眼看過去確實有種未來設備的味道。



實際上，它並不是真正意義上「沒有邊框」的螢幕，而是玩了個取巧的辦法——讓金屬中框做得比螢幕略高一點點，把原本該露在外頭的黑色邊框，藏進了框體的內側。所以你從正面盯，確實看不到黑邊；手機稍微側一點角度，那圈躲在框裏的黑邊還是會隱約露出來。那麼問題就來了：這種「看著像無邊框」的手機，你真的需要嗎？

最近傳音（TECNO mobile）曝光了一款讓人眼前一亮的「0mm無邊框」概念手機。（YouTube@TECNO Mobile）

「0mm無邊框」概念手機展示：

從螢幕黑邊說起的螢幕佔有率大戰

高螢幕佔有率這件事，意味著手機給人的第一觀感會更有未來科技感，而且相比於其他設計改動帶來的關注度提升，螢幕佔有率的增益往往更猛、更直接。也正因如此，哪怕在非全面屏時代，關於「螢幕佔有率」的戰爭其實早就打響了。

1. 非全面屏時代的「兩邊極窄」

在非全面屏時期，怎麼讓螢幕在視覺上更有震撼力，十幾年前就已經是手機設計的一大課題了。

其中的典型的就是魅族的MX系列。額頭和下巴對稱，螢幕兩側追求極窄邊框，市場收效相當好。在我個人看來，到了MX3那一代，這種「對稱窄邊」的審美已經被推到了一個巔峰——那會兒拿在手裏，確實比同期一堆寬邊框的機器更有高級感。

當年的魅族MX3。（中關村在線提供）

後來努比亞（Nubia）又把這條路推到了新高度：藉助2.5D蓋板玻璃邊緣的弧度，讓螢幕兩邊在視覺上實現了「無邊框」。說白了，就是靠玻璃的折射把黑邊「騙」沒了。

努比亞Z17S（中關村在線提供）

在全面屏概念還沒出現之前，這幾乎已經成了廠商們的共識。原因很簡單：額頭裏的聽筒和感應器、下巴上的指紋識別都是繞不開的必要項，相比之下，把螢幕兩邊做得更窄，是當時最容易實現、也最容易出效果的改動。

2. 全面屏時代的三窄邊

後來全面屏概念逐漸落地，螢幕的邊界就開始向上下兩頭拓展。為了讓螢幕佔有率再往上衝，前置攝像頭和各類感應器被「擠」進了螢幕裏，異型屏（瀏海、水滴、打孔）開始出現；正面指紋被迫降級，挪到背面或者側面；手勢交互也順勢成了主流。這時候，三邊窄邊框逐漸成為行業標配。

小米的初代 MIX。那台機器做到了三邊窄邊框，訣竅是把前置攝像頭挪到了下巴上。（中關村在線提供）

其實在那之前還有個挺有意思的小插曲，就是小米的初代 MIX。那台機器做到了三邊窄邊框，訣竅是把前置攝像頭挪到了下巴上，用一塊略長的下巴換來了上左右三邊的儘可能收窄。

為什麼是「三邊」而不是「四邊」？根子還在當時技術不成熟——螢幕下巴的位置既要留給排線走線，又要預留信號淨空區，在當時的工藝條件下，只能做成上、左、右三邊較窄、下邊偏寬的造型。四邊等寬，是後來才慢慢實現的奢望。

3. 無開孔的設計性探索

前置攝像頭是個繞不開的硬需求，這就導致螢幕永遠沒法真正「全面」。於是後來主流大廠集體搞了一波「規避前置攝像頭」的設計性優化，思路都很巧。

OPPO Find X算是給全面屏來了一記超級進化：它在手機額頭裏塞進了一個可以伸縮的機械結構，前置和後置攝像頭都集成在這套結構上。結構縮進機身時，前後鏡頭全被藏起來，不管正面還是背殼，視覺一體性都拉滿。

後來的一加 7 Pro則是做了個更小的伸縮結構，只藏前置攝像頭，成本和技術難度都更可控。還有個典型的滑蓋方案——給螢幕加一層可以滑動的機械結構，前置攝像頭藏在滑蓋底下，自拍時把螢幕手動往下滑，露出鏡頭就行，代表機型就是小米MIX 3。

【延伸閱讀】紅魔11S Pro+超前開箱：全透明風冷+水冷 極具辨識度配超頻晶片（點擊連結看原文）

+ 9

4. 小開孔四等邊時代

再往後怎麼發展，大家也都清楚了。當下主流方案就是前置攝像頭小開孔、螢幕四窄等邊，在售機型的邊框已經窄到不到2mm。

紅魔遊戲手機，一直在堅持屏下攝像頭方案。（紅魔）

當然也有個特立獨行的例外，就是紅魔遊戲手機，一直在堅持屏下攝像頭方案。優勢很直白——螢幕正面完全無開孔，一體感超強；劣勢也同樣明顯，屏下攝像頭會拖累前置成像質量。不過對一台遊戲手機來說，自拍本來就不是核心場景，這樣的取捨倒也理所應當。

無邊框手機，到底是不是好文明？

先給個肯定的結論：這種積極改進的設計性進化，確實能給用戶帶來愉悦。

就拿我個人來說，不管是早年的魅族 MX3，還是後來的一加 7 Pro 和小米 MIX 3，我都真金白銀地支持過，真機也都讓我愛不釋手。好的設計就是有這樣的魔力，給你最直觀的視覺衝擊，讓你不由自主地喜歡。

這一點，放到這次的「0mm無邊框」手機上同樣成立：正面那塊沒有黑邊的螢幕，第一眼確實好看。但如果你是一個重度的玻璃保護貼依賴者，那這個無邊框設計，其實就沒那麼友好了。

從我自己的使用經歷看，超窄邊框對玻璃保護貼的開模精度要求極高，用戶自己動手貼膜的難度也明顯更高。玻璃保護貼本身有厚度，一旦貼的位置不夠準，或者膜本身開模不夠精，無黑邊的玻璃保護貼因為邊緣帶弧度，很容易出現「彩邊」，就是從某個角度看，膜邊緣會放大螢幕某個部分，泛出一圈彩色的光，非常礙眼。

有黑邊的玻璃保護貼同樣會踩坑。因為螢幕邊框非常窄，玻璃保護貼的黑邊也得跟著做得極窄。而不少大眾價位的玻璃保護貼，只在邊緣的上表面塗了一層黑，手機稍微傾斜一點，「彩邊」就又冒出來了。

所以，結論其實很清楚：從外觀上說，無邊框確實是個好文明，但前提是——你別用玻璃保護貼。一旦貼上膜，那圈被藏起來的黑邊，往往就以另一種更難看的方式回來了。

寫在最後

怎麼看待這些讓人拍案叫絕的設計？不管是OPPO Find X，還是一加 7 Pro、小米 MIX 3，放到當年都可以用「驚艷」來形容。但它們都沒能延續下來，難道就說明它們不是好設計？

其實不然。評判一款產品的設計好壞，得站在它所處的歷史背景上看。這些方案放現在回頭看，是全面屏技術還不成熟時，廠商無奈選擇的曲線方案。但在當時，它們確實代表了那個年代手機圈審美的頂峰。好的產品，不全是技術完全成熟後的產物，真正能讓消費者喜愛、甚至過後再讓人懷念的，才稱得上是當之無愧的經典。

這次的「0mm無邊框」手機，在越來越無聊的手機圈裏，雖然算不上什麼大跨步式的改進，但也算是一抹亮色。你會發現，廠商們其實一直沒放棄做出差異化：不管是重新回潮的小屏手機，還是闊直板、闊摺疊，亦或是此前曝光的平板手機 PadPhone，從某種角度說，都是在對著「無聊的市場現狀」做對抗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】