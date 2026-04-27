OPPO Find X9 Ultra實測　10倍光變配7050mAh電池　演唱會神器

現在用旗艦手機拍照似乎成了一件拼運氣的事情。尤其是長焦拍攝，大規模的算法介入，讓拍照片更像是「畫」照片。上個月去看了一場演唱會，我拿着手裏的旗艦機變焦拍舞台上的歌手，不放大還好，放大一看，不是油光滿面就是人臉糊成一團，眉毛和眼線幾乎分不清。



這樣的照片或許還能發發朋友圈，但對於寶貴的回憶來說還是有點不堪重用了。

OPPO Find X9 Ultra被稱為口袋哈蘇，備10倍光學變焦。（Oppo）

而這也讓我開始琢磨一個問題：手機影像發展到今天，目標到底是什麼？當每家廠商都在宣傳自己的AI多麼厲害、算法多麼智能的時候，OPPO反而選擇了一條看起來更「笨」的路——把光學硬件先做到極致，多一點真實還原，少一點算法腦補。

OPPO Find X9 Ultra參數一覽（AI生成圖片）

OPPO Find X9 Ultra就是這條路的產物。拿到這台機器用了一段時間之後，我可以確認：它確實讓我重新理解了手機影像的「真實」兩個字可以達到的高度。

外觀：口袋哈蘇，專業感滿滿

拿到Find X9 Ultra的第一感受是「相機感」。這不是在說它重，而是整台機器從背部的圓形鏡頭模組，到側邊那顆亮橙色的快啟鍵，再到金屬與皮革拼接的背板，每一處都在告訴你：這是一台為拍攝而生的設備。背部採用了素皮拼接的方式，從中畫幅相機經典的工業設計中汲取靈感，簡約而有質感，拿在手裏的感覺和以前見過的所有影像旗艦都不一樣。

OPPO Find X9 Ultra外觀展示：

鏡頭模組外圈的齒輪紋裝飾是我覺得最精彩的細節。用CNC工藝雕刻的精密紋理，中間嵌入了一圈橙色刻度線——在日光下轉動機身時，這圈橙色會隨角度變化若隱若現，很微妙。四顆鏡頭和四顆傳感器，通過對稱式佈局排列在圓形模組內，視覺上有一種精密儀器的秩序感。

主推的大地苔原配色是一種低調的棕色，素皮手感細膩不打滑，而且很耐髒，手汗多的用戶也不用太擔心指紋問題。另外兩個配色也各有特色：極地冰川的玻纖材質晶瑩通透，絨砂峽谷則呈現出一種細膩而有力量的觸感。

側邊的拍照快啟鍵很有意思。橙色配色致敬經典相機快門，雙擊直接啟動相機，響應很快。實際用下來，我發現自己拍照時，越來越習慣用這顆物理按鍵而不是觸屏快門，尤其是單手持機時，物理按鍵的手感反饋比觸屏好太多。配合哈蘇套裝的手柄保護殼使用時，手柄上的撥輪和快門配合，拍攝體驗已經非常接近專業相機了。

順便提一下哈蘇專業影像套裝。這套配件包含一顆增距鏡（等效300mm，全玻璃鏡片，支持2億像素拍攝和OIS混合防抖）、專業手柄、濾鏡轉接環（67mm標準口）、肩帶和收納包。裝配後手感像模像樣，如果你是那種喜歡給手機加各種配件的玩家，這套東西會讓你玩得很開心。

整機重量236g（素皮版），拿在手裏是有一定分量的，但考慮到7050mAh大電池和這套豪華鏡頭模組，這個重量屬於合理範圍。皮革背板握持時摩擦力不錯，日常使用不會覺得很墜手。

總的來說，Find X9 Ultra的外觀設計把「相機感」貫穿到了每一個細節，從齒輪紋到橙色快門鍵，從皮革拼接到對稱式鏡頭佈局，儀式感拉滿。它不是在做一台好看的手機，而是在做一台看起來就很會拍照的手機，這是一種很有效的產品表達。

影像：用堆料找回「光學味」

先聊硬件。Find X9 Ultra這次後置搭載了四顆成像鏡頭加一顆多光譜色彩鏡頭，全部採用大底傳感器，用料確實很猛。主攝用了Sony LYT-901，傳感器尺寸1/1.12英寸，2億像素，配合F1.5超大光圈，感光能力甚至已經超越了很多采用一英寸方案的競品。

OPPO Find X9 Ultra人像拍攝樣張：

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3X長焦同樣猛，搭載了1/1.28英寸2億像素的OV52A，配合F2.2大光圈和超聚光稜鏡技術，這應該是目前市面上傳感器尺寸最大的潛望長焦。此外還有一顆10X潛望長焦鏡頭，這個我們到後面會具體聊聊。超廣角也沒有省料，甚至前置鏡頭都升級到5000萬像素，支持8K超清自拍。

畫質是影像體驗的地基。Find X9 Ultra最讓我滿意的一點，是它的直出畫質非常乾淨——畫面通透純淨，看不到明顯的AI塗抹痕跡，細節豐富但不會過度鋭化。這得益於新一代影像算法直接在原始數據階段就介入人臉細節處理，而不是等成像後再去修補，所以人臉既沒有過度鋭化的「塑料感」，也沒有塗抹過度的「蠟像感」。這種乾淨的「光學味」貫穿了所有焦段。

OPPO Find X9 Ultra風景拍攝樣張：

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具體來說，從超廣角到超長焦，6個主力焦段都能直出5000萬像素的照片，在1X和3X焦段還能開啟2億像素模式。我用2億模式拍了一組春天的繁華，可以看到樹葉與花朵的枝脈脈絡都清晰可見，解析力相當強。

畫質之上，色彩是決定一張照片「好不好看」的關鍵。Find X9 Ultra的第二代丹霞色彩還原鏡頭在這方面給了我不少驚喜。簡單解釋一下這顆鏡頭的原理：它通過24個光譜通道採集環境光線的色溫和亮度訊息，然後把這些數據交給主攝像頭做參考，讓相機在按下快門之前就知道「現在的光線是什麼顏色」。

Find X9 Ultra相比前代的進步在於：採樣通道更多、單像素更大、而且首次支持HDR高動態範圍採集，製程也從90nm升級到40nm，功耗大幅下降，不僅拍照能用，錄視頻、拍實況照片時也能全程開啟。

實測中，這顆鏡頭的價值在暖色場景下體現得最為明顯。我在商場裏拍了一組暖光下的人像對比，可以看到Find X9 Ultra的色彩還原更加準確，膚色和背景色彩都自然真實，相比於iPhone不會讓整個畫面顯得發白。

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畫質和色彩是基本功，接下來聊聊Find X9 Ultra最讓我興奮的部分——那顆原生10倍光學變焦長焦。還記得開頭我說的演唱會尷尬嗎？換上這台機器之後，同樣是10X焦段，拍出來的照片完全是兩個世界。原因很簡單：別人的10X是數碼裁切，這台是實打實的原生光學變焦。

OPPO在這顆鏡頭裏用了一種全新的稜鏡結構，光線在內部經過五次摺疊反射，等於把原本需要很長的光路摺疊起來塞進了手機裏，體積相比傳統方案縮小了將近三分之一。為了保證這麼多次反射之後畫面仍然乾淨，還在稜鏡內部做了精密的鍍膜處理和空氣層設計來過濾雜光。簡單說，就是把相機鏡頭裏才有的增距鏡結構做進了手機裏。

實際拍攝體驗真的很驚喜。在光線充足的環境下，10X鏡頭中的世界的細節紋理清晰可見，影調和色彩也很自然。長焦帶來的空間壓縮感在人像拍攝中也特別出彩，在有縱深感的背景前，10X能把遠處的山巒或建築拉近，人物與環境的張力直接拉滿。

如果你覺得10X還不夠遠，OPPO還準備了一個大殺器——哈蘇專業影像套裝裏的那顆增距鏡Ultra。（中關村在線提供）

如果你覺得10X還不夠遠，OPPO還準備了一個大殺器——哈蘇專業影像套裝裏的那顆增距鏡Ultra。這顆增距鏡採用16片全玻璃鏡片，裝上之後等效焦距直接來到300mm（約13X），而且依然支持2億像素拍攝、無影抓拍和實況照片，還有OIS加EIS的混合防抖。簡單說就是，裝上它之後Find X9 Ultra就變成了一台300mm長焦相機，而且畫質不打折扣。

實際使用中，這顆增距鏡給我印象最深的是它的成像純淨度。很多手機的外掛鏡頭裝上之後畫面會發軟、邊緣會變模糊，但這顆增距鏡得益於全玻璃鏡片和專門的光學適配，畫面中心和邊緣的清晰度都保持得不錯。

無論是拍鳥、拍遠處的建築細節、還是在演唱會現場拍自己喜歡的偶像，300mm的覆蓋範圍已經可以應付大部分遠攝場景了。配合套裝裏的手柄保護殼（帶撥輪和快門鍵）、67mm濾鏡轉接環和肩帶使用，整套裝備的握持感和操作邏輯，已經非常接近一台專業相機了。

OPPO Find X9 Ultra視頻拍攝和濾鏡拍攝樣張：

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視頻方面同樣硬核。Find X9 Ultra支持10bit 8K/30fps Log以及10bit 4K/120fps Log，還支持自定義3D LUT導入和即時預覽，錄製時還能直接把LUT燒錄進視頻，直出即終稿，省了不少後期步驟。全新的Log曲線在暗部和中間調分配了更多碼值，後期調色時色彩過渡明顯更平滑，不容易出現斷層。

如果你不想折騰，也可以選擇開啟哈蘇大師視頻影調，它獲得了哈蘇官方的影像色彩認證，在光影對比強烈的場景下表現尤其突出。我嘗試在傍晚的湖邊拍了一段視頻，可以看到波光粼粼的水面上，光影明暗交替的過渡非常流暢，確實有電影感。

影像玩法上，數字膠片系統是我個人最喜歡的功能，OPPO這次重新設計了9款大師膠片。其中的三款全新膠片各有特色：「和光」畫面自帶一層奶油光澤和低反差過渡；「濃郁」適合晴天戶外，藍白配色特別出片；「反差黑白」有着強烈的明暗對比，拍街頭紀實衝擊力很強。

還有大師參數一鍵閃記功能，如果在社交平台上看到了喜歡的參數設置，按一下側邊鍵就能自動提取拍攝參數導入相冊，等於一鍵複製別人的拍攝配方。

Find X9 Ultra大師參數一鍵閃記功能（中關村在線提供）

總的來說，Find X9 Ultra的影像系統給我的感受是：它不是在跟AI搶活兒，而是先把光學硬件做到位，再讓算法去輔助。普通用戶隨手拍就能出好片，進階玩家又有足夠的創作空間——這可能是目前影像旗艦中，在「真實」和「好看」之間平衡得最好的一台。

系統體驗：好用更實用

影像之外，手機畢竟還是要拿來用的。Find X9 Ultra搭載了全新設計的新一代ColorOS 16，其中的兩個新功能給我留下了深刻印象，這裏來單獨聊聊。

OPPO Find X9 Ultra鎖屏島。聽名字像蘋果動態島的Android版，但實際用起來比動態島更實用。（中關村在線提供）

第一個是鎖屏島。聽名字像蘋果動態島的Android版，但實際用起來比動態島更實用。它有兩種形態：膠囊態會在鎖屏頂部顯示一個小膠囊，聚合當前運行中的任務，音樂、導航、倒計時都能顯示，通知再多也不會遮擋鎖屏壁紙，而且支持上下劃切換、左右滑動預覽。輕點膠囊就能展開成沉浸態，音樂場景下會顯示封面和歌詞，導航場景下直接顯示路線訊息，全程不需要解鎖就能完成操作。

說實話，這個功能我覺得比蘋果的動態島做得更徹底。蘋果的動態島很多時候只是在屏幕頂部顯示一個小藥丸，訊息密度有限；而ColorOS 16鎖屏島的沉浸態直接把鎖屏變成了一個功能頁，歌詞、路線等訊息都能在鎖屏上完整顯示，是實打實的減少解鎖次數的實用功能。

第二個是AI旅行合集。如果你打算買Find X9 Ultra出去旅拍，這個功能完全是為你準備的。在社交平台看到感興趣的旅行攻略，按一下側邊鍵閃記一下，系統就會自動生成圖文並茂的旅行合集，還能結合已有的機票酒店訊息自動編排行程，排版精美到可以直接發社交平台當手賬用。

第二個是AI旅行合集。如果你打算買Find X9 Ultra出去旅拍，這個功能完全是為你準備的。（中關村在線提供）

流暢度方面，新一代ColorOS 16的動效優化做得很到位，啟動應用、全局搜索、日曆切換等場景都有絲滑的過渡動畫。針對搶票、4K拍攝等高負載場景也做了專項優化，結合我的實際使用體驗，流暢度確實沒有問題。另外耳機音頻共享也很實用——支持同時連接兩副藍牙耳機，各自調音量，和朋友一起看電影時很方便。

性能與續航：旗艦體驗無短板

作為旗艦，OPPO Find X9 Ultra的性能肯定無需擔心。第五代驍龍8至尊版的性能底座沒有懸念，日常使用流暢，重度遊戲也能穩定運行。散熱方面，OPPO首次在手機裏用了相變微膠囊儲熱技術，配合大面積VC均熱板，能精準吸收晶片瞬間產生的熱量，長時間拍攝或遊戲時的發熱控制很不錯。

OPPO Find X9 Ultra性能和續航測試結果：

屏幕是一塊6.82英寸的2K 144Hz屏，最大的亮點是支持1nit超低亮度顯示。以前Android手機在深夜使用時最低亮度仍然刺眼，而且容易出現色彩不均勻的「抹布屏」問題。Find X9 Ultra在低亮度下依然色彩均勻、細節清晰，深夜刷手機時的舒適度提升非常明顯。

它還提供了六檔人因亮度舒適曲線可選，不同視覺敏感度的人都能找到適合自己的亮度方案，獲得了德國萊茵等八項權威護眼認證。比較貼心的是還加入了暈車舒緩功能，坐車時看手機不那麼容易犯惡心了，這個對暈車用戶來說是實實在在的剛需。

續航方面，7050mAh的電池容量在影像旗艦中排在前列。根據ZOL五小時續航測試模型，OPPO Find X9 Ultra在測試結束後仍然能有74%的剩餘電量，表現相當出色。實際使用中，即使是一整天重度使用相機功能，晚上回家也還能剩下不少電量，這對旅拍用戶來說非常重要。

除了超大容量電池之外，OPPO Find X9 Ultra 還支持長壽版100W閃充。根據我們的實測，OPPO Find X9 Ultra的充電速度同樣十分出色，30分鐘即可將手機從1%充至76%，體驗不錯。對於希望桌面更加整潔的朋友，OPPO Find X9 Ultra也提供了50W無線充電，使用更方便。

其他配置方面，IP69/IP68/IP66級別防水、超聲波指紋、X軸仿生馬達、對稱雙揚、北斗+天通雙衛星通信（衛星版）等旗艦配置都沒有缺席。尤其是新一代的通信增強晶片，在演唱會等人多的場景下信號穩定性表現不錯。

寫在最後

用了這段時間之後，我對Find X9 Ultra的整體印象可以用一句話概括：它是目前我用過的，直出畫質最有「光學味」的手機。

這個「光學味」不是一個玄學概念，而是你在看到照片的第一眼就能感受到的東西——畫面通透但不過曝，色彩準確但不濃豔，細節豐富但不鋭利，暗部乾淨但不塗抹。它和那些靠AI算法把照片「修」得好看的手機走的是完全不同的路：先用極致的光學硬件拿到儘可能真實的原始光影訊息，再讓算法在這個基礎上做輔助和優化。這條路更難走，但拍出來的東西確實不一樣。

放到行業視角來看，Find X9 Ultra的意義不僅僅是一台產品。過去幾年，手機影像的競爭在很大程度上變成了算法和AI的競賽——誰的夜景算法更亮、誰的AI消除更準、誰的計算攝影更聰明。這些當然都是好東西，但當所有人都在同一條路上卷的時候，產品之間的差異化反而越來越小，用戶也越來越難分辨誰真正拍得更好。

OPPO選擇在光學硬件上做文章，五反射稜鏡、多光譜色彩鏡頭、全大底五攝系統這些東西，都不是短時間內能被輕易複製的技術壁壘。這種「從鏡頭開始做對」的思路，某種程度上重新把手機影像的競爭拉回了光學本身——這對整個行業來說未必不是一件好事。

影像之外，7050mAh大電池、驍龍8至尊版、新一代ColorOS 16的鎖屏島和AI旅行合集、1nit護眼屏、IP69級防護等配置，也讓它在日常使用中沒有明顯短板。如果你是一個重視手機影像的用戶，尤其是喜歡旅拍、喜歡拍演唱會、喜歡折騰膠片風格的用戶，這台「口袋哈蘇」很可能就是你的菜。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】