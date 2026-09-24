Dyson CameraJet 電動牙刷實測｜微距鏡頭加水牙線顛覆潔齒體驗

Dyson CameraJet 電動牙刷兩星期實測｜Dyson新產品不單是吸塵機、風扇、風筒，而且首台名為 CameraJet 水牙線電動牙刷，用家可以一邊以聲波震動刷牙，一邊實時尋找牙縫噴出加壓水流。以牙刷與水牙線二合為一的破格設計，完全顛覆了傳統的口腔護理邏輯。經過差不多兩星期實測，這套耗時 6 年研發、整合了機器學習與流體力學的嶄新潔齒系統，實際體驗到底如何？



Dyson CameraJet 電動牙刷實測

鏡頭表現是否真如官方所言出色？

Dyson CameraJet 搭載了 10 萬像素微距鏡頭，它配合專屬的 Gap Optical Targeting 齒縫定位技術，廠方指可以極速辨識牙縫位置。實測發現，水牙線的噴射力道確實十分強勁。每一次錐形水柱擊中牙縫，都精準無比，一秒即噴。它完全依賴鏡頭對準目標才觸發噴流，準確度極高。用家更可利用手機 MyDyson app，隨時直播監控刷牙時的口腔內部情況，畫面清晰可見。確保了深層牙菌膜被徹底清除，帶來了前所未有的潔淨感。

不過雖然可以一邊刷牙一邊用水牙線自動清理牙縫，可是發現用家如使用一般牙膏時，因為太多泡沫會遮蓋鏡頭的關係，而令系統有時未能會自動頻繁地射出水牙線，如果想牙刷更精準自動噴射，最好就使用一些較少泡、或無泡牙膏才會表現更好。

獨有微型鏡頭設置在刷頭下方

而跟機的專屬漱口水及無泡牙膏，實際使用感覺極佳。一旦換回市面常見的普通起泡牙膏，大量泡沫便會瞬間遮蔽鏡頭，系統無法看清牙縫，自動噴射頻率隨之大幅下降。清潔效率大減，不時都需要利用「人手」控制噴射。如果想牙刷更精準自動噴射，最好就使用一些較少泡、或無泡牙膏才會表現更好。

特別設計的牙刷頭

聲波震動與操作手感是否容易適應？

用慣傳統電動牙刷的用家，初次以Dyson CameraJet 電動牙刷上手必然需要一段適應期。這支牙刷不容許你胡亂快速刷動。必須打橫緊貼牙齒邊緣。慢慢將刷頭逐顆逐顆移動。稍有心急或動作過大，牙刷便會不斷發出提示音提醒用家放慢速度。實測時，因其專利變頻聲波震動技術每秒震動高達 245 次，它完全依賴這股高頻震動來剝離牙菌膜。官方指在難以觸及的部位能多清除高達 69% 的牙菌膜。記者只需要慢慢移動刷頭至每一顆牙齒表面，不需要主動施力便可以刷得十分乾淨。對於習慣大動作刷牙的人來說，這種「慢活」潔齒法起初會感到不太自然。給予它幾天時間，便會體會到牙齒表面極致的光滑感。

可以設定為自動噴射或手動噴射

另外，一家人共用機身變得極具彈性。每支弧形雙刷毛刷頭均內置 RFID 晶片，插上機身即可自動辨識，極度方便。手機應用程式亦能獨立記錄每支刷頭的耗損狀況與潔齒數據。衛生之餘也方便一家大小各自監控口腔健康。

可以利用手機即時睇到口腔外，亦可以睇到刷頭狀況。

反重力水箱與出行配置頗方便

Dyson CameraJet 電動牙刷加入水牙線功能，往往會令人擔心機身體積變得笨重。官方設計團隊巧妙地將 12.5ml 的反重力水箱整合於機身握把之內。入水過程異常爽快。只需將機身放回補水底座，一按即可在 3 秒內自動注滿漱口水。傳統水牙線傾斜時容易吸入空氣導致斷流，而這款反重力設計結合隔膜泵與壓力艙，即使倒轉使用，水流依然保持穩定。旅行帶出門同樣輕鬆，因為跟機附有專用 USB-C 充電線。即使外遊時不攜帶笨重的補水底座，用家依然可以直接打開水箱蓋人手注水。

充電座可注入漱口水，然後一按便可以為牙刷refill

以首次登場的旗艦級產品而言，這款Dyson二合一牙刷的定價雖然稍高，但包裝內已附送兩支刷頭、專用漱口水及專業無泡牙膏，整體配套相當齊全。將其其他品牌的頂級電動牙刷相比，其實兩者的入手成本相差不遠。

跟機還附送旅行用Type C充電線

新機將精準水流與高頻聲波完美縫合，更引入了視覺監控的全新維度。它切實提升了日常口腔護理的精準度與效率。雖然新手還需要一點時間來適應，但對於追求極致口腔衛生、希望一次過解決刷牙與牙線繁瑣步驟的用家而言，這無疑是一項極具吸引力的升級選擇。

Dyson CameraJet 電動牙刷無論概念及實用性都十分高的新品，不過可能要重新適應刷牙操作。