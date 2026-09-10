iPhone Duo登場！Apple Event發佈會直播！18 Pro、Duo售價

iPhone Duo來了！Apple Event 蘋果發佈會直播 見證iPhone 18外還有什麼｜2026年9月9日晚上1時Apple蘋果正式舉行今年最重磅的秋季發佈會Apple Event！今年除了慣常的iPhone 18 Pro及Pro Max外，Apple 首部摺屏手機，有傳「iPhone Ultra」（或稱 iPhone Duo）很大機會今次發佈會中登場！究竟今年Apple會有什麼新品推出呢？而新iPhone 又會賣什麼價位？會否賣天價咁貴？立刻為大家直播直擊！



Apple Event 蘋果秋季發佈會 2026

發佈會日期：2026年9月9日（太平洋時間，亦即香港時間9月10日凌晨1時）



Apple Event 2026 文字直播直擊！（9月10日凌晨1時開始）

（可不斷refresh更新獲取得新資訊）

香港iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列、Apple Watch series 12／Ultra以及AirPods 5售價

iPhone Duo $17999（256GB）起；10 月 16 日晚上 8 時起接受預訂 | 10 月 23 日起發售

iPhone 18 Pro 由$10499起、iPhone 18 Pro Max 由$11499起；9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂 | 9 月 18 日起發售

02：16＞iPhone Duo由1999美金起（256GB-2TB）；由10月16日起預訂、10月23日推出

02：15＞自拍更方便；全新設計的機殼

02：13＞可以活用雙屏作FaceTime之用

02：11＞4800萬像素主鏡頭（及超廣角）、2x 1200萬像素tele長焦鏡

02：07＞更強的Apple專門設計的防刮屏幕、A20 Pro晶片驅動、屏下鏡頭、C2晶片（比上代C1X無線連結更快）、新機只對應eSim、電池容量更大，可以用足一日31小時、最高44小時（只用外屏）。對應20分鐘充50%快充

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02：03＞可以更活用雙屏一同工作；而且全新的UI及功能，如可以當鐘、而且不少第三方app對應Duo全新界面，更順暢使用

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01：59＞7.6吋Super XDR屏幕、比iPhone 18 Pro Max更大50％；外屏為5.4吋；對應Apple Pencil使用；Touch ID在機身邊；亦可利用Apple Watch為iPhone Duo解鎖；兩款顏色選擇，包括黑及白；機身更一般鈦金屬更硬倍、IP68

01：57＞隱藏式自拍鏡頭，幾乎沒有摺痕、機身十分輕薄、全新UI

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01：55＞iPhone Duo，passport size的摺疊手機

01：53＞One More Thing；摺屏iPhone來了！

01：51＞Ultra 4可以有2日電量、亦都有新色；Apple Watch 12 由399 美金起、Apple Watch Ultra 4 由799美金起；

今日起可以預訂，9月18日出貨

01：50＞Apple Watch 12 鋁合金外、鈦金屬及陶瓷錶身回歸

01：48＞全新S11晶片，更快更強

01：45＞Audio Intelligence功能，可以利用Apple Watch收音來分析身邊周圍發生的事，然而分析；如聽到門鐘聲會提示用家開門，對於聽障人士非常方便；另外還有Live Rewire功能，平時與其他人溝通時，隨時睇返之前忽略的內容；還有Siri Recap為用家jot notes，暫時只支援英文，之後會有更多語言支援

Siri Recap

01：43＞全新的workwork app，可以隨時健身運動

01：40＞全新設計的心跳偵測功能頁面；新加身體狀況app，可以每日睇到用家的狀態而評分；可以在同一頁面中，由AI分析用家現時的身體狀態、睡眠狀況等；還有付費健康建議等

01：38＞更強的sensor，讀取心跳、心電圖更快更密更準；健康感測系統更強大

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01：36＞Apple Watch series 12及Ultra 4，以全新的設計sensor及晶片設計，對應更強大的workout功能

01：35＞全新連無線充電AirPods 5版本；可以在ANC 可用 5小時；149美金；新AirPods 5由今日開始預訂，9月18日出貨。

01:32＞接下來AirPods 5，openear的最強降噪耳機，比上代強50%，而且對應即時翻譯；ANC4小時、連充電盒可用20小時；129美金

01：30＞iPhone 18 Pro 及Pro Max由本週6開始預訂，9月18日正式推出，最平1199美金起（256GB)

01：28＞因為動態島更細，可以最多一同顯示3個功能

01：25＞人物皮膚／texture可以更智能調校；全新的Apple Reference Image功能（歐洲及中國不能用）

01：23＞新加入Pro Control可以在拍攝影片／相片時有更多拍攝設定，如光圈、快門、白平衡等；更強的對焦系統拍攝

01：22＞全新的相機系統，可4800萬像素變光圈主鏡頭，會因應不同場境自動調節光圈大小；

01：20＞打機性能大幅提升，玩MH可以高清下運行120Hz

01：18＞全新的散熱系統，令效能大幅提升以及加大電池容量，18 Pro可用最高36小時（連續睇片）、Pro Max更寺42小時

01：16＞最強A20 Pro晶片介紹，以2nm製程的最強晶片，配合全新散熱系統

01：14＞全新的Apple Intelligence由最新版本開始用，繁體中文同樣對應：而全新Siri則暫時支援7種語言

01：12＞ Siri mode in Camera，可以直接由鏡頭帶來不同AI功能；亦可以即時AI文字修訂、亦可以自由選擇不同Siri的聲音以及更準確的dictation；影後再取景等拍攝／執相功能

01：10＞對應全新Apple Intelligence及新版本Siri：可以自由搵手機內的email資料，而且可以問任何問題、可以直接操作不同的第三方app，如WhatsApp等。

01：08＞先介紹iPhone 18 Pro及18 Pro Max

01：05＞ Ternus指如要一個好用的Apple Intelligence需要一台出色的Hub

01:03 > Tim Cook以及Apple全新CEO 約翰·特努斯 (John Ternus)登場！

01:00 ＞ Apple Event 2026正式開始，影片由iPhone拍攝

00:55 ＞ 今年2026 Apple 秋季發布會還有5分鐘便正式開始

Apple Event 2026 官方影片直播！

Apple Event 2026 推出新機傳聞一覽

iPhone 18 Pro系列

今年iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，被市場普遍視為近幾代升級幅度較大的一次。其中最受關注的是新一代A20 Pro晶片，傳聞將首次採用台積電2nm製程，並配合新的晶圓級多晶片封裝技術，同時有消息指出記憶體或提升至12GB。如果消息屬實，代表Apple今代不只追求單純CPU速度，而是進一步針對AI、多工、相機處理及整體能效作升級。

相機方面，另一個重要傳聞是主鏡頭可能加入可變光圈，光圈可在約f/1.4至f/4.0之間物理調節。如果最終成真，iPhone拍攝時可因應環境光線、景深及逆光場景作更多變化，比固定光圈提供更大控制空間。

外形方面亦有消息指Dynamic Island面積會縮小約35%，部分Face ID組件可能移到螢幕下方；新色方面則傳出會加入深櫻桃紅。至於Pro Max，市場亦預期機身會略為加厚，以換取更大的電池容量，並有機會支援更高功率充電。

iPhone 18 Pro可能加價 標準版延至2027年？

真正令準備換機的用戶最關心，可能不是規格，而是價錢。目前多個消息來源都指向iPhone 18 Pro系列可能加價約100至200美元，而標準版iPhone 18更有可能延遲至2027年春季才推出。

市場亦有分析認為，2nm晶片及記憶體等零件成本上升，是加價其中一個可能原因。但從產品策略來看，Apple亦有機會藉此將9月發布會進一步集中在高階市場，提高整體產品平均售價。

iPhone Ultra（iPhone Duo）：Apple首部摺疊手機或成全場最大主角

如果只選一件今次發布會最值得看的產品，相信會是傳聞已久的摺疊iPhone。傳聞中的設計採用書本式橫向摺疊，外螢幕約5.5吋，展開後內螢幕約7.8吋，比例偏向4:3，使用體驗可能更接近一部可以摺起來的小型iPad。機身厚度亦是焦點之一。市場消息指展開後可能只有約4.5mm，同時使用液態金屬鉸鏈，並將減少摺痕視為產品重點。

硬件方面，傳聞會使用A20 Pro晶片、12GB記憶體及約5,500mAh電池。不過為了控制厚度，部分消息指這款摺疊iPhone可能放棄Face ID，改用整合在電源鍵上的側邊指紋辨識，後置相機亦可能只保留雙鏡頭。

傳聞售價高達US$2,500 未必9月即刻買到

摺疊iPhone最大的懸念，仍然是價錢與供應量。目前市場流傳的起售價由約US$2,299至US$2,500不等，如果最終接近這個水平，它將會成為Apple歷來最昂貴的iPhone之一。更重要的是，有消息指首批產品的量產並不順利，主要問題可能集中在鉸鏈及螢幕良率。因此即使Apple在9月正式公布產品，亦未必會同步開售。

甚至有傳聞指Apple可能先在發布會展示產品，正式發售時間延至12月，首批供應量亦可能非常有限。另一方面，郭明錤近期則傳出大幅上調2026年出貨預測至約800萬至1,000萬部，反映市場對Apple進入摺疊手機市場後的需求仍然相當樂觀。

Apple Watch Series 12、Ultra 4：血壓監測仍是最大懸念

Apple Watch方面，今年預計會有Series 12及Ultra 4兩條產品線更新。目前傳聞主要集中在新一代S系列晶片，以及感測器配置調整。多年來一直被討論的血壓監測功能，今年仍然是市場最關注的健康功能之一。不過，即使最終加入血壓功能，現階段傳聞較多的方向並不是直接提供傳統血壓計般的精確收縮壓及舒張壓數值，而是偵測血壓變化趨勢，並在可能出現高血壓風險時提醒用戶。

AirPods 5：主動降噪可能首次下放標準版

耳機方面，今次傳聞中的新產品是AirPods 5。目前消息指新一代產品可能換上H3晶片，單次續航提升至約7小時，配合充電盒總使用時間則有機會達35小時左右，同時充電盒亦可能進一步縮小。最大變化是標準版可能首次加入主動降噪功能。過往主動降噪主要屬於Pro系列賣點，如果今次真的下放至標準版，Apple勢必要重新拉開AirPods與AirPods Pro之間的產品差異。