小米18 Fold值得買？迎戰iPhone首款摺機　自研晶片性能追平M4

小米秋季旗艦新品發布會已於9月7日晚舉行，小米澎程N70 Pro、N70 Max、N90 Max正式上市，另外還有小米18 Fold 摺機旗艦手機、小米平板9Pro Max，首發玄戒O3 AI旗艦處理器。而今天我們要聊一聊的，就是小米定義為新形態的「中摺疊」，小米 18 Fold。



這個時間段發布，本身就是一個很有意思的事情，蘋果的首款闊摺疊即將在9月10日發布，小米這是要跟蘋果正面硬碰硬。很顯然，想要有勝算，小米 18 Fold必然得有「殺手鐧」才行。這篇文章我們就來聊聊，小米這「殺手鐧」都藏在哪。

小米18 Fold就是小米定義為新形態的「中摺疊」。（小米）

硬件有亮點，但成本不一定比蘋果有優勢

我們已經知道了小米18 Fold硬件配置。

彙總如下：

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1. 首發的玄戒O3處理器

這顆小米自研晶片的參數大家應該都有所了解這裏不再贅述，真正讓人意外的是，這顆3nm的晶片愣是讓小米打出了2nm晶片的氣勢，小米低溫實驗室安兔兔V11跑分達到了522萬。曝光的量產機Geekbench跑分，多核成績達到了1.4萬+，追平了蘋果M4晶片。

當然，以上這些跑分大概率都是極限環境下的跑分成績，放在中摺疊上應該會有所收斂，但性能體驗應該完全沒有問題。畢竟小米官方預熱，知名開放世界遊戲1小時持續遊玩，可以達到60fps持續穩幀，機身溫度為41.8℃。

2. 全球首發的長鑫LPDDR6記憶體

小米 18 Fold全球首發長鑫LPDDR6記憶體，頻寬高達113.8GB/s。在記憶體大漲價的當下，用上LPDDR6多少是有一些勇氣的。

3. 全RGB排列的OLED螢幕

小米18 Fold內外螢幕均採用了全RGB排列。相比於以往的OLED像素排列方式，全RGB排列清晰度不會有折損，螢幕顯示更加清晰。同時，峰值亮度可達4000nits，內螢幕還配備了AR膜，亮度高、抗反射能力強。

4. 徠卡全焦段專業三攝

即便是摺機，小米 18 Fold的影像配置依然很強。新機採用了徠卡光學Summilux鏡頭，包含1/1.56″大底的徠卡2億超清主攝、3.5倍光學變焦的徠卡5000萬潛望長焦、徠卡5000萬超廣角。從小米官方放出的樣張來看，依然還是徠卡那個味兒。

此外，在堅固度與耐用性上小米18 Fold也有亮點，新一代小米龍骨轉軸、雙層UTG超薄玻璃、小米龍晶玻璃 3.0、7系鋁合金中框等等，讓新機可靠性媲美直板旗艦，擁有1.2米抗跌落能力。

顯而易見，小米 18 Fold是照着滿配旗艦去做的，在下料上一點都不吝嗇。這在處理器、記憶體存儲以及其它元器件價格大漲的當下，成本必然爆炸。以往Android陣營，相比於蘋果產品的一大優勢，就是定價普遍較低。小米18 Fold大概率比iPhone Ultra有價格優勢，但應該不會過於顯著。所以不掏出點真東西，是真不行了。

形態上的設計定位與巧思

從「中摺疊」的命名來看，小米似乎把「闊摺疊」這種新形態納入到了大中小的尺寸體系上。但不管怎麼叫，這種形態似乎都是更偏向於娛樂場景的。因為目前多任務處理是辦公場景的一大重要功能，相比於大摺疊，中摺疊不到8英寸的大小與√2:1 的比例並不適合同螢幕多任務的展開。

小米 18 Fold在設計上的小巧思：

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不過，中摺疊這樣的尺寸，放在娛樂場景就很適用了，因為√2:1 就是標準紙張的比例，在文本、雜誌的閱讀上擁有更好的視覺觀感。同時，16:9的影片、寬幅的電影也會比大摺疊的視覺效果更好，因為橫握時豎向尺寸更窄，影片黑邊也會更小。

當然，中摺疊雖然偏向於娛樂，但也並不是說在輕辦公場景就完全沒有優勢，比如審核文本、播放PPT時，也可以擁有更高的顯示利用率。針對特殊比例，小米 18 Fold也有一些針對性的場景適配——

1. 內螢幕能並排開啟兩個或者三個APP，三個APP時窗口比例接近常規直身手機。

2. 展開拍攝外螢幕可以實時高清預覽。

3. 內螢幕可以實現更舒適的影片剪輯。



當然，在摺機上小米也經驗深厚，一些應用的大螢幕適配應該也不會少，所以基礎體驗理論上可以得到保障。此外，「小愛靈感球」可以算是小米 18 Fold的一大亮點。

【延伸閱讀】小米18 Fold雷軍展示小愛靈感球！一拖識圖文 兼首發玄戒O3晶片（點擊連結看原文）

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從官方放出的影片來看，用戶可以拖曳靈感球到螢幕任意位置，靈感球可以識別該位置的內容訊息，此時用戶可以通過語音與靈感球進行交互，從而實現對應的AI功能。

說是一大亮點，這個設計比較新奇只是一個方面，最重要的是，靈感球完全匹配了中摺疊這種展開後必須雙手使用的設備，一手拿手機一手功能操作自然舒適。如果將這項設計放在單手屬性比較強的直身手機上，再多一個手指進行操作無疑略顯尷尬。

米中折的不足

中摺疊這種形態，想要跟蘋果掰手腕，如果只有這些適配，我個人覺得還是不夠的。因為這些適配還沒有將形態上的「寬」充分運用。這個「寬」體現在兩個方面，一是已經難以單手操作的寬外螢幕，二是更寬的內螢幕。

在小米之前，華為Pura X Max其實在這方面已經有了較為深入的思考。在內螢幕上，華為Pura X Max已經有了相應的應用優化。比如相機，在又大又寬的螢幕上，可以在拍攝時充分利用AI輔助構圖。

在外螢幕上，除了讓外螢幕更好玩的碰碰樂園主題、互動萌寵桌面以外，伴隨式AI更是亮眼。利用闊螢幕的特殊尺寸，AI助手可以常駐螢幕的一側，可以根據應用場景自動識別，並給出推薦的服務按鍵。呼出方式也很簡單，雙擊下方的導航條即可。

寫在最後

以往蘋果秋季發布會前後，大多國產手機廠商都會避其鋒芒，畢竟蘋果有着難以匹及的市場關注度和行業影響力。如今小米 18 Fold敢直面叫板iPhone Ultra，也算是一個不小的進步。這說明了經過了多年的積累之後，國產手機廠商已經奠定了堅實基礎，自研晶片、國產記憶體、行業領先技術、AI適配等等，正是小米 18 Fold的底氣所在。

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