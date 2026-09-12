為甚麼手機都叫Pro Max？網民怒批缺乏創新　背後掩飾漲價心機

今年9月，六大廠商的頂配旗艦，後綴整齊劃一，全是Pro Max。知道的以為是手機發布會，不知道的以為Pro Max是什麼新的宗教流派，手機圈集體皈依了。



這件事，也被抱怨上了熱搜。Pro Max現在已經徹底爛大街，不光手機，汽車，甚至嬰兒車、小家電都在跟風套用。

「Pro Max」這種命名方法不侷限於手機。（小米）

網友吵翻一片，很多人爭論，Pro Max到底是誰先用的？有人說，拆開來看，Pro、Max兩個單詞都是通用詞彙，誰都能用。HTC在2013年就出了One Max，華為早年也用過Pro版本、P8 Max機型。

但把Pro+Max綁定，確實是蘋果。2019年，iPhone 11 Pro Max發布，這是蘋果第一款用Pro Max命名的手機。從那天起，這個詞就給全世界消費者植入了一個心智——「最大最強最貴」。

之前，國產手機的頂配命名五花八門。小米用Ultra、華為有Pro+、還有各種典藏版、至尊版，各家有各家的體系，還算有特點。

2019年，iPhone 11 Pro Max發布，這是蘋果第一款用Pro Max命名的手機。（Apple）

但從去年開始，風向開始變了。小米直接跳過16，發布小米17系列，還首次推出了小米17 Pro Max。數字蹭蘋果的iPhone 17，後綴蹭Pro Max。一套組合拳打下來，引發了巨大爭議，當時就被人說是「赤裸裸蹭蘋果熱度」。

那為什麼大家都搶着叫Pro Max？

說白了，圖方便。以前各家後綴雜亂，普通消費者根本分不清誰是真頂配、誰是換殼版本。蘋果用了七年時間，把這個詞教育成了「最貴最強」的代名詞。

Pro代表專業進階，Max代表尺寸最大、配置最頂。簡單粗暴，直白好懂。別的廠商現在直接拿來用，等於省掉了教育市場的全部成本。你不用跟消費者解釋這手機什麼檔次，說Pro Max，秒懂，極大降低了營銷和獲客成本。

還有一個原因就是，今年高端手機市場迎來了一輪成本上漲。這兩年AI伺服器需求爆炸，Samsung、SK海力士這些大廠把產能全拿去生產利潤更高的AI記憶體了，留給手機的DRAM和快閃記憶體供應收緊，價格瘋漲。

2016年7月4日，韓國首爾，圖為三星電子總部的標誌。（Reuters）

再加上高通旗艦晶片也漲得厲害，光晶片加記憶體加快閃記憶體這三樣，成本就奔着四千元去了（人民幣，下同）。

成本漲了，手機就得漲價。但如果一款機型沿用老命名、配置小幅升級、價格卻漲幾百上千，網友第一反應就是噱頭、收割用戶。

所以Pro Max，就成了廠商最好用的營銷緩衝工具，能消解一部分用戶對漲價的抵觸心理。多重因素疊加，才讓這個曾經的高端專屬標籤，徹底氾濫成災。

但如今輿論兩極分化，吵得特別兇，抱怨的網友覺得缺乏創意，盲目跟風蘋果。還有人覺得標籤溢價遠大於產品升級。很多新機只是微調了屏幕、電池，核心體驗提升有限，卻靠着Pro Max的名號順勢抬價。

而支持理解廠商的網友，認為統一命名挺好的，便於機型區分和傳播，一看就知道手機定位，省得各家名字亂七八糟，搞不清楚。

說到底，這場爭議的本質，是高端標籤的通貨膨脹。任何一個詞彙，一旦被無節制濫用，含金量一定會快速崩塌。

早年「旗艦」二字代表行業頂尖水準，後來平價機都叫旗艦，這個詞直接廢掉。如今的Pro Max，正在復刻一模一樣的過程。

早年「旗艦」二字代表行業頂尖水準。（Samsung）

特別隨着各行各業胡亂套用，把原本的高端質感徹底稀釋。之前是手機，然後是汽車，現在你去看，冰箱、電視、洗衣機，什麼都能給你整個Pro Max。現在看到這個詞，不僅不覺得高級，反而有一種濃濃的噱頭感。

最後，筆者說幾句肺腑之言。其實名字叫什麼Pro Max 也好，Ultra至尊版也罷，用着舒服才是真的。

廠商們集體改名Pro Max，撕開的是高端敘事裏的一層濾鏡。大家習慣了把「頂配旗艦」想象成技術堆砌的巔峰，覺得後綴夠長，產品力就該自帶光環。

但當所有頂配旗艦清一色換上這個標籤時，這種從個性化到同質化的撤退，恰恰源於廠商在創新乏力時對「認知捷徑」的貪婪。

名字可以「借鑑」，體驗必須「原創」。如果只是改個名字，配置卻沒跟上，那這場集體改名，最終不過是一場自欺欺人的文字遊戲。

說到底，名字不重要，重要的是用戶拿到手裏那一刻，心裏說的是「真香」，還是「就這」。

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