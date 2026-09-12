iPhone 18 Pro系列升級指南｜舊用家隔代值不值為光圈與AI而升級

iPhone 18 Pro系列升級指南｜隨著配備可變光圈鏡頭與 A20 Pro 晶片的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 正式發表，出眾的拍攝規格與全面介入日常操作的Apple Intelligence人工智能技術確實非常吸引。不過每一代新機推出，到底隔代升級的實際感受有多大落差，手上的舊iPhone又是否到了退役邊緣？下交就為大家詳細拆解不同世代型號的升級建議，看看這次的iPhone 18 Pro或18 Pro Max是否值得你掏出銀包。



17 Pro用家應否升級換機？

如果你手上正在使用的是 iPhone 17 Pro 或 iPhone 17 Pro Max，這次的升級步伐或許未足以構成強烈的換機理由。雖然iPhone 18 Pro系列搭載了最新 2 納米製程的 A20 Pro 晶片，並在圖像處理速度上帶來高達 40% 的效能增長，但上一代 A19 Pro 本身的運算能力已經相當充裕，應付絕大多數立體遊戲或高畫質影片剪輯依然游刃有餘。

iPhone 17 Pro

在軟件層面上，前代機種同樣能夠完整支援 iOS 27 系統內 Apple Intelligence 的各項人工智能功能，無論是 Siri AI 語音助理還是相片清理工具，兩者在日常操作上的體驗差異並不明顯。除非你是一位極度依賴手機進行專業攝影的影像創作者，非要追求那顆首度加入 4 段可變光圈設計的 4800 萬像素 Fusion 主鏡頭不可，否則將手上的舊機多戰一年，無疑是較為理性的選擇。

舊款iPhone隔代升級有何誘因？

相對於上一代機主，正在使用 iPhone 16 Pro 甚至是 iPhone 16 標準版或更舊型號的用家，這次升級的感受將會是翻天覆地。首當其衝的必然是電池老化問題，經過兩至三年的密集使用，舊機的電池健康度大多已經見底，需要頻繁依賴外置充電器續命。

iPhone 16 Pro

這次 iPhone 18 Pro Max 透過內部結構改造並配合加大的電池容量，純 eSIM 版本的連續影片播放時間創下 45 小時的歷代新高，加上只需 15 分鐘便能補充 50% 電量的快充技術，能徹底解決舊機帶來的電量焦慮。

另一個關鍵誘因在於硬件對AI人工智能的支援度，部分較舊的機型根本無法運行最新版本 Apple Intelligence 的龐大語言模型，即使是 iPhone 16，長遠面對高強度的運算需求亦可能顯得吃力。iPhone 18 Pro系列內置的雙 16 核神經網絡運算單元專為繁重的裝置端人工智能指令而設，讓系統能夠毫無延遲地理解畫面內容並跨應用程式執行任務，帶來截然不同的操作流暢度。

拍攝與散熱硬件升級實用性如何？

除了晶片與電池，這次硬件設計的革新同樣針對了不少高用量用家的日常煩惱。以往長時間遊玩手機遊戲或進行外景拍攝時，機身發熱導致畫面掉幀的情況屢見不鮮。今次新機特別引入了面積增大 3 倍的新一代均熱板設計，讓 A20 Pro 晶片的持續散熱效能大幅改善，確保高負載下依然穩定運作。

至於攝影愛好者最關注的相機系統，全新加入的 6 片鐳射切割葉片設計讓主鏡頭能夠真正控制物理進光量，解決了過往單靠電腦演算法模擬景深時邊緣容易出現破綻的問題。在夜間拍攝大合照或近距離拍攝食物特寫時，系統能自動調整光圈數值以保持前後景物清晰，配合高達 60 fps 影片事後加入電影效果的功能，讓隨身拍攝的創作空間得到大幅提升，這絕對是舊款單一光圈鏡頭無法比擬的硬件優勢。