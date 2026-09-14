小米米家夜燈4售約$65起！配毫米波雷達精準感應　續航最長8個月

米家夜燈4在小米有品開啟眾籌之後直接爆單，上線5天，項目達成率衝到10275%，超過5339人參與支持，已經籌到308271.66元（人民幣，下同）。眾籌價59元，而它的廠商建議零售價是79元。



這款夜燈最大升級就是用上24GHz毫米波雷達。傳統紅外夜燈容易受衣服、溫度干擾，這款120度廣角感應，正前方3米、側方2.5米就能捕捉人體微小動作。只有環境變暗才會觸發感應，人走開之後10秒自動關燈，誤觸發的概率低不少。

米家夜燈4在小米有品開啟眾籌之後直接爆單，上線5天，項目達成率衝到10275%。（小米）

米家夜燈4更多詳細介紹：

+ 2

燈光采用背向漫反射出光，光線打在牆面再反射出來。做到RG0無藍光、無可視頻閃，夜裏直視也不會刺眼。色溫固定2800K暖光，一共有4檔亮度，分別是1lm、3lm、5lm、15lm。低檔位適合整夜常亮伴睡，高檔位用來起夜照明。

內置800mAh鋰電池，採用Type-C充電。最低亮度感應模式下續航最長可達8個月，就算開最高亮度感應模式，也能用3個月，不用頻繁充電換電池。

機身側邊撥桿可以切換關閉、常亮、感應3種狀態，按鍵直接調亮度。配件帶有背膠底座還有掛片，既能貼在走廊、床底牆面，也可以掛在衣櫃、浴室掛鉤上面，安裝方式很靈活。

【延伸閱讀】懶人必備米家智能魚缸2 Pro！$700有找 App遙距餵食+自動淨水（點擊連結看原文）

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】