懶人必備米家智能魚缸2 Pro！$700有找　App遙距餵食+自動淨水

米家智能魚缸2 Pro正式開售，售價649元（人民幣）。米家智能魚缸2 Pro容量為31L，整機尺寸505x292x334mm，採用上蓋天窗設計，並配備1.47英寸LCD彩色螢幕，可實時顯示水溫、設備狀態等訊息。



魚缸缸體採用超白高透玻璃材質，底部預留搬運凹槽，同時配備防跳蓋板，可降低魚類躍出魚缸的風險。過濾系統是此次升級的一大重點。

米家智能魚缸2 Pro正式開售。（小米）

米家智能魚缸2 Pro詳細介紹：

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米家智能魚缸2 Pro採用定製循環水路，讓水流依次經過多層濾材，逐級攔截雜質，減少水體逆流以及無效循環造成的過濾損耗。其生化濾芯倉採用U型水路設計，可延長水體與培菌濾材的接觸路徑，進一步提升生化過濾效率。

同時，魚缸採用乾濕分離過濾設計，通過分層過濾盒物理隔離魚便、殘餌等污物，多層濾棉分級截留雜質，並通過快速瀝水讓污物儘快脱離水體。多功能進水倉則採用多級導流設計，引導水流充分經過濾材，以提高整體過濾效率。

值得一提的是，倉內還預留標準化設備位和5W智能防水拓展接口，取出進水倉後可加裝UV燈、加熱棒等配件，無需對魚缸原有佈局進行改動。米家智能魚缸2 Pro的水泵內置全銅四極無刷馬達，並加寬進水格柵、葉輪流道和泵腔間隙，提升排污能力並降低堵塞概率。

同時採用低阻陶瓷軸心、軸套，搭配隔音棉以及全密封灌膠馬達，以降低運行噪音。燈光方面，新品搭載全色域RGB生態燈珠，提供水草、日常觀賞等多套燈光模式，用戶還可自行調節亮度和色彩。

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米家智能魚缸2 Pro還內置自動餵食器，支持手動和智能兩種餵食模式，可根據魚兒需求設定餵食頻次，外出旅行時也能實現規律餵食。智能化方面，用戶可通過米家App遠程餵食、調整水泵檔位、查看溫度曲線以及設置翻蓋熄燈等功能，設備執行異常時App還會主動推送提醒。

此外，新品支持小愛同學語音控制，可通過語音開關魚缸燈效。系統還能夠根據用戶設置的開缸天數、魚種以及數量等訊息，智能匹配燈光、過濾和運行策略，進一步降低日常養魚的操作門檻。

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