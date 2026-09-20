藍牙耳機｜夾耳式耳機暴升40%！打敗耳掛式成新寵　必買5大理由

耳機行業這幾年，說不定捲錯了方向。想想看，從AirPods橫空出世到各家死拼降噪深度，整個行業的劇本就一句話——怎麼把你的耳朵捂得更嚴實。各家的旗艦頭戴更是一路捲到「戴上與世界失聯」，AirPods Pro把主動降噪推到新高度，所有人都在比誰更與世隔絕。



結果呢？根據IDC發布的全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告，2026年第一季度全球耳戴設備出貨量達到9520萬台，按年增長僅3.9%，但開放式耳機出貨1067萬台，按年暴漲 39.9%，佔整個耳戴市場的 11.2%，增速是整體大盤的十倍以上。

AirPods Pro把主動降噪推到新高度，所有人都在比誰更與世隔絕。（Apple）

在開放式品類內部，夾耳式產品的出貨份額達到54.3%，按年份額提升超過10個百分點，首次跨過半數門檻，正式取代耳掛式和頸掛式，成為開放式耳機的主流形態。行業花十年建立的「隔絕敘事」，正在被一種反着來的產品瘋狂蠶食。

2026年第一季度開放式耳機出貨1067萬台，按年暴漲 39.9%，佔整個耳戴市場的 11.2%，增速是整體大盤的十倍以上。（IDC）

這不是噱頭，這是一次產品範式的翻盤。夾耳式耳機能這麼火，一定有它的道理。也許玄機就是，開放式耳機正在結合技術與時尚，演變為個人表達的載體，主流廠商已經把大膽的材質、色彩和裝飾元素塞進了這個品類。

在開放式品類內部，夾耳式產品的出貨份額達到54.3%，按年份額提升超過10個百分點，首次跨過半數門檻，正式取代耳掛式和頸掛式，成為開放式耳機的主流形態。（IDC）

一句話總結：夾耳式不是個小眾玩具，它正在搶真無線耳機的飯碗。耳朵是人身上最被忽視的勞動器官。我們先做個自測，戴入耳式耳機能持續兩小時不摘嗎？長時間佩戴耳朵會不會很難受？戴久了摘下來是不是有種奇異的脹感？

佩戴健康與生理痛點

這背後有一套生理學邏輯，不是矯情。人耳道是溫暖潮濕的封閉腔體，入耳式耳機塞進去之後，本質上是給細菌造了個恆溫恆濕的培養皿。

人耳道是溫暖潮濕的封閉腔體，入耳式耳機塞進去之後，本質上是給細菌造了個恆溫恆濕的培養皿。（AI生成圖片）

更嚴重的是，入耳式耳機可能會影響聽力健康。入耳式耳機密封性強，同等音量下傳入耳內的聲能更高。地鐵環境一嘈雜，我們下意識把音量推到85分貝以上，內耳的細胞就開始不可逆地凋亡，主要風險來源就是這裏。

但，夾耳式耳機直接繞開了這個坑。它不塞耳道、不製造封閉腔體，聲音通過空氣定向傳入耳朵，耳道通風、耳壓正常、細菌滋生環境被破壞。這不是玄學，這是結構性優勢。

再疊一層時代背景。遠程辦公加久坐文化，讓全天候佩戴成了新剛需。早上九點戴耳機開晨會，十一點聽課，下午一點聽播客，三點開跨部門會，五點摸魚刷短片，一天戴八小時以上，入耳式根本扛不住。

夾耳式是為這種長時佩戴場景量身定做的。它解決的不是聽不清的問題，而是戴得住的問題。除此以外，還有一個夾耳式耳機受歡迎的關鍵邏輯：它從數碼產品慢慢過渡成為一種穿戴配飾。

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時尚屬性與配飾化

市面上不少品牌花樣層出不窮，袖釦式設計、拋光軟邊、拉絲金屬質感，很多夾耳式耳機不像傳統音頻設備，更像一件時尚配飾。說白了，品牌根本沒把它們當耳機賣，而是把它當首飾賣。Bose就曾聯手紐約街頭潮牌Kith推出了限量聯名版，讓音頻產品正式闖進了時尚配飾的賽道。

Bose就曾聯手紐約街頭潮牌Kith推出了限量聯名版，讓音頻產品正式闖進了時尚配飾的賽道。（Bose）

韶音也在歐洲發布過夾耳產品OpenDots ONE，官方口號就是一句「能聽的首飾」，並且明確宣傳兼容墨鏡、帽子、耳飾。為什麼這條路徑走得通？因為當真無線耳機捲到天花板時，差異化戰場從參數轉移到了穿戴性。

韶音也在歐洲發布過夾耳產品OpenDots ONE，官方口號就是一句「能聽的首飾」，並且明確宣傳兼容墨鏡、帽子、耳飾。（韶音）

兩款一千塊的真無線耳機，參數已經拉不開差距，都是藍牙5.3以上、都是主動降噪、都是空間音頻、續航都是三十小時起步。參數同質化的盡頭，是外觀即賣點。

而夾耳式天然帶裝飾屬性：它掛在耳廓上、外人可見、可以配顏色、可以和眼鏡帽子穿搭搭配，本質上佔據了智能首飾這個空位。老牌真無線做不到這一點，因為入耳式產品的形態被塞進耳道這個動作鎖死了，再做外觀也只能是耳機柄的形狀變化。

技術突破與體驗升級

夾耳式跳出了這個形態約束，才有真正的設計自由度。不過，開放式的耳機多年前就有，怎麼現在才火？答案很簡單，早年的開放式產品，音質撐不起來，漏音大到旁邊人能跟着你一起聽周杰倫。

早年的開放式產品，音質撐不起來，漏音大到旁邊人能跟着你一起聽周杰倫。（科技狐提供）

這個問題不解決，再健康再時尚都是空中樓閣。這兩年真正發生的事，是定向聲場技術和聲學結構小型化的雙重突破，把開放式的死穴問題解決了。

換句話說，以前戴開放式是為了健康委屈耳朵，現在戴開放式是因為它真的不差。暢想下未來，夾耳式耳機還有可能不只是耳機的下一代形態，它可能是全天候可穿戴AI的物理入口。

以前戴開放式是為了健康委屈耳朵，現在戴開放式是因為它真的不差。（科技狐提供）

邏輯是這樣的。未來的AI可穿戴設備，實時翻譯、健康監測、環境感知、語音助手，需要的是全天候在線這件事成立。而全天候在線要求產品戴着不痛苦，入耳式做不到，頭戴式做不到，只有開放式形態能做到。

未來展望與AI入口

短期看，未來兩三年這個品類還會繼續吃真無線耳機的份額。長期看，當AI能力真正下沉到端側，夾耳式耳機可能會成為眼鏡、手錶之後第三塊真正的全天候身體終端。

因為人類終究不是一座孤島。我們想聽音樂，但也想聽到咖啡師的招呼、同事的喊話、街上的自行車鈴。我們想要好音質，但也想要戴八小時後耳朵還能喘氣。我們想要科技感，但也想要它像一件首飾一樣自然地戴在身上。

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