小鵬全球首座1MW兆瓦閃充站進駐香港！極速充電全品牌電車皆可用

小鵬集團宣佈，全球首座X-Energy兆瓦閃充站在香港正式落地並投入營運。該站由小鵬集團與希路能源（Halo Energy）共同建設，面向全品牌車主開放。從官方公布的參數看，這座站的規格相當誇張，峰值功率達到1MW（1000千瓦），液冷閃充最高支援1000A電流。



充電站還配備了400kWh儲能系統，場站只需不超過240kW的低功率電網接入，閃充瞬間的大功率缺口由儲能補足，從而在電網容量有限的場地，也能穩定輸出兆瓦級閃充。

小鵬集團宣佈，全球首座X-Energy兆瓦閃充站在香港正式落地並投入運營。（小鵬）

X-Energy兆瓦閃充站已登陸新蒲崗：

對於香港這類土地緊張、電網擴容成本高昂的城市，傳統大功率快充站往往卡在報裝容量上，儲能緩衝恰好繞開了這一瓶頸。

小鵬方面表示，這是其在香港建設的首座對外開放的兆瓦閃充站，也是自研補能技術落地的又一節點。據了解，早在2024年，小鵬就通過與當地經銷商合作進入香港市場，陸續推出G6、X9等車型；2025年又宣佈在香港核心商業區自建超充網絡，部署360kW級及以上超快充設施。

除了落地香港外，小鵬此前已透露，X-Energy兆瓦超儲充站還將登陸歐洲，並計劃在歐洲13國建成超1000座自營超充站。對車主而言，兆瓦閃充將電車的補能速度向加油看齊，隨着整車續航上限的提升，電動車一直被詬病的續航補能焦慮，將有望得到大幅緩解。

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