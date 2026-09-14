智己LS6預售約23萬港元起！全線控底盤及800V快充　續航長達782km

全新一代智己LS6現已在內地開啟預售，共推出3款車型，預售價20.99萬元（人民幣，下同）起。作為智己NEXT.2028戰略的重磅車型，新車採用陸上A320航空同源理念打造。



全新一代智己LS6全系配備三大核心技術——全新NEO三電架構、全線控底盤、IM Claw龍蝦AI智能體，將旗艦級前沿科技一次性下放至主流家用市場。新車基於航空同源理念打造，讓全家率先享受下一代出行體驗。

全新一代智己LS6現已開啟預售，共推出3款車型，預售價20.99萬元。（immotors）

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在家庭用戶最關注的安全、舒適與品質上，全新一代智己LS6全面升級：下一代全線控底盤，開啟20萬級SUV航空級安全時代；下一代舒享座艙，讓全家每一席都成為超級頭等艙。

配置層面，新車搭載同級唯一丹麥B&O豪華音響，與4D機械按摩座椅兩大旗艦豪華配置，一步到位拉滿頭等艙體驗，精準契合當代消費者對品質出行與情緒價值的核心訴求。車身提供6款車色，內籠可選騎士黑和象灰米兩種配色。

動力方面，新車動力電池安全遠超新國標，在零下二十度低溫環境中仍可穩定充電。憑藉800V超快充，90%以上充電樁可滿功率充電，百公里能耗低至12.7kWh。電池組提供76kWh、93kWh、103kWh可選，對應CLTC純電續航里程分別為650公里、782公里、750公里。

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