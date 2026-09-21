10萬純電SUV竟配華為智駕！東風星海V6殺入市場　大六座成賣點

狐妹的愛好與工作使然，每天都要刷很多科技前沿的新动态。今年非常直觀，內地的科技創新型經濟在加速轉型，各行各業的發展節奏明顯拉快，說日新月異都不為過。



尤其是車圈，每天都有比往年更多、更爆炸的訊息量。行業技術、新車配置大升級，已然成了行業瘋卷的焦點。

用大白話說，作為消費者，要是你今年花10幾萬（人民幣，下同）買車，論選項和配置，都比往年要香得多！

華為乾崑ADS，是近些年行業發展進程中國內高階智駕能力的第一梯隊（Huawei）

通過一個實際案例來看。新能源車少不了要看智駕方案，而華為乾崑ADS，是近些年行業發展進程中國內高階智駕能力的第一梯隊，這個毋庸置疑。

前年要買帶華為乾崑ADS的車，一般都要25萬往上，最少的深藍S07也要18萬往上。再到去年，華為乾崑ADS開始進一步下放，疊加多方優惠，16萬左右就能拿下了，除了深藍S07，還有尚界H5 Pro 等。

今年更狂了啊。剛官宣的重磅新車，東風風行星海V6，你敢信，一台10萬級的車都開始帶華為乾崑 ADS？單這一點，星海V6就有點「預備爆款」的苗頭了。

星海V6車輛特點與規格▼▼▼

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當然，要先提一句：前面說的這些「同年最便宜的、帶華為乾崑ADS的車型」，幾乎都用的是功能有些縮水的SE方案。

這也好理解吧，要控制成本，沒什麼毛病。接着來看今天官宣的這款東風風行星海V6，預售價其實之前已經公開了：

400km豪華型，8.99萬元；

510km尊貴型，10.49萬元；

400km乾崑尊享型，10.49萬元；

510km乾崑旗艦型，12.49萬元。



東風風行星海V6，預售價之前已經公開。（東風官網）

再結合已經公開的配置訊息來盤一下：星海V6長寬高 4835/1900/1755mm，軸距2900mm，定位中大型六座SUV。

外觀配色有祖母綠、天青藍、墨玉黑、流雲白、龍吟灰、龍膽紫6款可選。

設計細節靈感源自遊鯨仿生美學，走的簡約大氣路線，封閉式前臉搭配飛瀑式燈組、燻黑處理的下包圍；側面懸浮車頂、流水形態的腰線、傳統門把手；車尾貫穿式晨曦尾燈，整體耐看有張力，辨識度也夠高。

內裏的話，環抱式座艙，8.8吋液晶儀表，搭配15.6吋2.5K中控大屏，搭載高通驍龍8295晶片，具備30TOPS的AI算力；

同時有靈犀語音交互，搭載文心大模型，支持低至1.6秒的語音響應、超400車控功能等等。

東風風行星海V6有靈犀語音交互，搭載文心大模型。（東風官網）

內部座位是2+2+2的六座佈局，艙內長度可達3463mm。魯班魔術座椅，支持百變佈局，二三排採用純平無地台設計。

其中二排獨立座椅佈局，220mm前後調節幅度、最大960mm腿部空間，還有240mm的二排中央過道；

三排也夠寬敞，最大810mm腿部空間。還有同級唯一的「513L後備箱、最大 1630L拓展容積，外加70L前備箱」；全車27處儲物空間。

東風風行星海V6內部空間寬敞。（東風官網）

其他已知的細節：三排獨立空調；6揚聲器等等，更多等正式發布揭曉。

核心配置的話，這款電機最大功率135kW，峰值扭矩260牛米；匹配的是45.5kWh、60.5kWh的電池包，CLTC續航分別400km、510km。

最大的賣點，星海V6，是目前10萬級唯一搭載華為乾崑智駕ADS 5 SE的車型。有25個傳感器，包括 10顆攝像頭、12顆超聲波雷達、3顆毫米波雷達；

支持高速領航輔助NCA、城區車道巡航輔助LCC+、智能泊車等功能，外加 CAS 5.0全維主動安全功能。

剩下的，還有五星籠式安全車身設計；前懸架麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定杆，後懸架拖曳臂式非獨立懸掛......

基於以上公開的訊息，不難發現這款優缺點還是比較明顯的。星海V6在10萬級中大SUV陣營裏，大六座、更優秀的智駕能力，還有續航510km也還行吧。

東風風行星海V6擁有510km的真實續航表現。（東風官網）

對應的，內飾配置精簡得厲害，座椅、冰箱、彩電等舒適配置都被取捨了，底盤、充電什麼的也控了成本。

最尷尬的是，東風風行的新能源車型星海V9叫好不叫座，銷量有點慘淡，所以市場對該品牌更多在觀望狀態，因此亟需一個爆款好時機。

客觀說，星海V6確實有差異化賣點，也有爆款潛質，等正式發布看看還有什麼驚喜吧。大家可以先預測一波，這車預計定價幾萬才不愁賣？

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