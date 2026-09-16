iPhone 18 Pro快充火牛無跟機！15分鐘充50%需另購　被指變相加價

不少期待iPhone 18 Pro系列快充性能提升的用戶發現，要真正實現官方標稱的滿血充電速度，無法沿用已有的蘋果充電配件，必須另行購置新款原廠充電裝置。



蘋果官方明確指出，只有搭配全新發布的40W動態電源轉換器，才能啟動iPhone 18 Pro系列的最高充電速率。該充電器（適配器）支援峰值60W輸出，並需配合符合特定規格的專用USB-C數據線，三者協同工作，方可達成最優充電表現。相較上一代Pro機型，整體充電效率提升約33%。

40W動態電源轉換器在Apple官網，售$299元。（Apple）

深入了解Apple官網所售賣的40W動態電源轉換器：

在60W滿速充電模式下，iPhone 18 Pro從電量耗盡充至50%，僅需約15分鐘。作為對比，前代iPhone 17 Pro完成相同充電量需耗時近20分鐘。即便僅進行5分鐘快速補電，後續也可支援約6小時連續視頻播放，實際使用中充電效率的提升十分顯著。

蘋果同時列出了實現滿速快充所需的全部硬件條件：充電器須支援60W輸出能力、符合USB PD 3.1協議標準，並具備可調電壓輸出功能。

目前市面上已上市的第三方PD充電器，即便標稱功率達標，也普遍缺乏對新協議的完整支援，因而無法觸發iPhone 18 Pro系列的最高充電模式。唯有蘋果此次推出的40W動態電源充電器，可全面滿足上述所有技術要求。

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值得注意的是，新款iPhone 18 Pro包裝內並未附帶充電器。用戶在支付近萬元購機費用後，若想兌現宣傳中所強調的快充升級體驗，仍需額外支出數百元購置專用充電器。這一設計思路被部分用戶形容為將快充功能轉化為一項獨立付費服務。

相較之下，當前主流國產旗艦機型普遍已在出廠時標配全套兼容滿速快充的充電套件，兩者在用戶體驗邏輯上形成明顯差異。

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